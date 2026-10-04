A fost identificată o tulpină de Candida auris rezistentă la patru clase de antifungice. Este al doilea caz documentat la nivel mondial

Noul caz a fost identificat la un pacient internat în Kenya, care a dezvoltat în spital o infecţie a plăgii chirurgicale. Analizele au arătat că ciuperca ce a provocat infecția este rezistentă la clasele de medicamente antifungice testate, scrie News.ro. Descoperirea evidenţiază riscul apariţiei unor infecţii pentru care opţiunile actuale de tratament sunt extrem de limitate.

Este vorba despre tulpina de Candidozyma auris, denumită anterior Candida auris, care s-a dovedit rezistentă la toate cele patru clase de medicamente antifungice testate, potrivit unui studiu publicat recent și citat de News.ro.

Autorii spun că este al doilea caz documentat la nivel mondial cu un asemenea profil de rezistenţă, după un caz raportat în Statele Unite în 2022.

Candidozyma auris este un tip de ciupercă microscopică care poate provoca infecţii severe, în special la persoanele internate şi la cele cu afecţiuni grave. Microorganismul poate persista în mediul spitalicesc, se poate transmite între pacienţi şi este dificil de eliminat.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii o include în grupul agenţilor patogeni fungici de prioritate critică, alături de alţi fungi pentru care rezistenţa la tratament şi lipsa unor opţiuni terapeutice suficiente reprezintă probleme importante de sănătate publică.

Noul caz a fost identificat la un pacient de 28 de ani internat în Kenya, care a dezvoltat o infecţie a plăgii chirurgicale dobândită în spital. Analizele de laborator au arătat că tulpina era rezistentă la azoli, echinocandine şi poliene, precum şi la flucitozină.

Studiul din Kenya descrie un singur caz şi nu indică existenţa unui focar sau răspândirea acestei tulpini în populaţie. Autorii subliniază însă necesitatea supravegherii rezistenţei antifungice şi a utilizării prudente a acestor medicamente, pe măsură ce apar tulpini pentru care opţiunile terapeutice devin tot mai puţine.