„A încălcat drepturile copiilor”. Reacția Rusiei după ce „Dl. Nimeni contra lui Putin” a luat premiul Oscar

Un comitet rus pentru drepturile omului a acuzat miercuri documentarul „Mr Nobody against Putin” (Dl. Nimeni contra lui Putin), premiat duminică la Oscar, că a folosit imagini cu minori fără consimțământul părinților acestora, aceasta fiind prima reacție oficială la pelicula care denunță îndoctrinarea elevilor în Rusia, transmite AFP.

Pavel Talankine, animator și operator video într-o școală din micul oraș Karabach, din Ural, a filmat în mod oficial propaganda din ce în ce mai intensă aplicată elevilor de autoritățile ruse începând cu ofensiva la scară largă lansată în Ucraina la 24 februarie 2022.

Opunându-se acestui război, el a fugit din Rusia în vara anului 2024, luând cu el hard disk-urile care conțineau aceste înregistrări video. Imaginile stau la baza filmului de 90 de minute, co-regizat Talankine și de regizorul american David Borenstein, care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. De asemenea, a fost declarat cel mai bun documentar și la premiile BAFTA 2026 anunțate în februarie.

De ce acuză rușii documentarul „Mr Nobody against Putin”

Consiliul prezidențial rus pentru drepturile omului, un organism consultativ, a afirmat miercuri pe Telegram că a scris comitetului de organizare al Oscarurilor și directorului general al UNESCO, pentru a solicita Academiei Americane de Film „să examineze dacă această operă este conformă cu normele etice și juridice aplicate de Academie la acordarea premiilor sale”.

Potrivit acestei instanțe, „utilizarea imaginilor cu minori a fost efectuată fără a se obține consimțământul părinților sau al altor reprezentanți legali ai copiilor și fără a se ține seama de caracterul limitat al utilizării acestui tip de material, înregistrat inițial într-un mediu educațional”.

De asemenea, aceasta afirmă că părinții și reprezentanții legali ai minorilor care apar în film „au sesizat autoritățile competente din Federația Rusă pentru a proteja drepturile copiilor lor”.

Întrebat cu privire la acest documentar, Kremlinul a evitat de mai multe ori să răspundă. „Nu am văzut acest film”, a reacționat luni purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Filmul nici măcar nu apare pe lista câștigătorilor Oscarurilor publicată duminică de agenția de presă de stat rusă Ria Novosti.