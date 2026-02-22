Premiile BAFTA 2026: Surpriză uriașă la cel mai bun film și o altă categorie majoră. Un actor apreciat a luat primul premiu major după o secetă de 17 ani

Cea de-a 79-a ediție a Premiilor BAFTA, decernate de industria britanică de televiziune, și-a anunțat duminică seara câștigătorii și a rezervat mai multe surprize care au sfidat toate așteptările analiștilor. Cea mai mare a fost că „Hamnet”, lungmetrajul despre William Shakespeare și soția sa încercând să treacă peste o tragedie care le-a marcat viața nu a luat premiul pentru cel mai bun film.

Premiul BAFTA din 2026 pentru cel mai bun film a mers în schimb la „One Battle After Another”, lungmetrajul regizorului Paul Thomas Anderson cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel fugar, care a fost marele câștigător al Globurilor de Aur.

„One Battle After Another” a triumfat de altfel la mai multe categorii la care „Hamnet”, un film britanic, era văzut favorit, inclusiv la premiul pentru cel mai bun regizor. Drama despre pierderea lui Shakespeare și a soției sale a câștigat în schimb premiul pentru cel mai bun film britanic și cea mai bună actriță într-un rol principal.

În schimb, la categoria pentru cel mai bun actor nu au câștigat nici Timothee Chalamet, nici Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke sau Michael B. Jordan, ci actorul britanic Robert Aramayo, pentru interpretarea sa din „I Swear”, despre un activist pentru persoanele ce suferă de Sindromoul Tourette.

Știre în curs de actualizare.

Premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor

Premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor i-a fost acordat lui Paul Thomas Anderson pentru filmul „One Battle After Another”. Trofeul a fost înmânat de actrița Kate Hudson.

„Vă mulțumesc foarte mult, mă simt ca cea mai frumoasă fată din încăpere în acest moment”, a spus Anderson pe scenă, înainte de a-i adresa mulțumiri speciale actorului Leonardo DiCaprio.

Pentru titlul de Cel mai bun regizor au concurat următorii șase: Paul Thomas Anderson (pentru filmul „One Battle After Another”), Ryan Coogler („Sinners”), Josh Safdie („Marty Supreme”), Joachim Trier („Sentimental Value”), Chloe Zhao („Hamnet”) și Yorgos Lanthimos (pentru filmul „Bugonia”).

Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor

Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Robert Aramayo, pentru interpretarea sa apreciată în rolul activistului pentru persoanele ce suferă de sindromul Tourette, John Davidson, din „I Swear”.

Cu doar câteva momente înainte, Aramayo fusese recompensat și cu premiul Rising Star, distincție acordată tinerilor actori aflați în ascensiune.

La categoria cel mai bun actor în rol principal, au fost nominalizați: Robert Aramayo pentru rolul John Davidson din „I Swear”, Timothee Chalamet pentru rolul Marty Mauser din „Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio pentru rolul Bob Ferguson din „One Battle After Another”, Ethan Hawke pentru rolul Lorenz Hart din „Blue Moon”, Michael B. Jordan pentru dublul rol Elijah Moore/Elias Moore din „Sinners” și Jesse Plemons pentru rolul Teddy Gatz din „Bugonia”.

Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță

Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Jessie Buckley pentru interpretarea din filmul Hamnet.

Actrița a declarat pe scenă că a visat „să fie puțin ca Judi Dench”, făcând referire la marea actriță britanică. Ulterior, Buckley a spus că premiul „aparține femeilor din trecut, prezent și viitor care m-au învățat și continuă să mă învețe cum să fac lucrurile diferit”.

„Chloé Zhao, scrii istorie în această seară ca povestitoare. Îți mulțumesc pentru arta ta fără compromisuri”, a spus Buckley, adresându-se regizoarei.

Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principala fost: Jessie Buckley pentru rolul Agnes Shakespeare din „Hamnet”, Rose Byrne pentru rolul Linda din „If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson pentru rolul Claire Sardina din „Song Sung Blue”, Chase Infiniti pentru rolul Willa Ferguson din „One Battle After Another”, Renate Reinsve pentru rolul Nora Borg din „Sentimental Value” și Emma Stone pentru rolul Michelle Fuller din „Bugonia”.