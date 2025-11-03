A început o „nouă eră a armelor nucleare”, avertizează preşedintele Finlandei
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a afirmat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare, relatează AFP și News.ro.
„Logica descurajării” şi „stabilitatea strategică între superputeri” sunt în plină schimbare, a declarat preşedintele într-un discurs ţinut la Helsinki. „Am intrat într-o nouă eră în ceea ce priveşte armele nucleare, în care, din păcate, importanţa acestor arme nu încetează să crească”, a subliniat Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni care se află în relaţii bune cu Trump.
Săptămâna trecută, preşedintele american a stârnit îngrijorări şi proteste în întreaga lume când a anunţat intenţia sa de a relua testele nucleare, fără a preciza exact ce are de gând să facă. Rămâne incertitudinea cu privire la intenţiile sale: se referă la testarea armelor capabile să transporte o ogivă nucleară sau la detonarea unei încărcături nucleare, pe care Statele Unite nu au mai practicat-o din 1992?
Această decizie survine într-un moment în care retorica nucleară revine periodic în prim-plan de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. În ultimele zile, Rusia a efectuat teste cu arme cu propulsie nucleară, o dronă subacvatică, Poseidon, şi o rachetă de croazieră, Burevestnik.
Nicio putere nu a efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii, cu excepţia Coreei de Nord (de şase ori între 2006 şi 2017). Rusia (pe atunci în Uniunea Sovietică) nu a mai efectuat astfel de teste din 1990, iar China din 1996.
Duminică, Trump a afirmat că Beijingul şi Moscova efectuează teste nucleare fără a le dezvălui publicului – ceea ce China a negat luni – iar Statele Unite vor face acelaşi lucru.
„Cum putem consolida împreună capacitatea noastră de descurajare? Cum putem controla escaladarea?” sunt întrebări la care Finlanda, o ţară mică care are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia, trebuie să reflecteze acum împreună cu aliaţii săi, potrivit preşedintelui Stubb.
Renunţând la decenii de nealiniere militară, Finlanda a aderat la alianţa militară NATO în 2023, în urma invaziei ruseşti a Ucrainei.
Preşedintele Stubb s-a numărat printre liderii europeni care au fost primiţi la Casa Albă şi a jucat golf cu Donald Trump.