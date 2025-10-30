Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat”

Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Reuters.

Trump a făcut surprinzătorul anunț pe rețeaua sa Truth Social în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre Busan, Coreea de Sud, pentru o sesiune de negocieri comerciale cu Xi.

El a declarat că a dat instrucțiuni Pentagonului să testeze arsenalul nuclear al SUA „în condiții de egalitate” cu alte puteri nucleare.

Testele nucleare vor începe „imediat”

„Având în vedere programele de testare ale altor țări, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate. Acest proces va începe imediat”, a scris Trump.

„Rusia este pe locul al doilea, iar China departe pe locul al treilea, dar va ajunge la egalitate în termen de 5 ani”, a afirmat președintele american.

El nu a dat detalii despre subiect și nu a răspuns la întrebarea strigată de un reporter cu privire la postarea sa. Nu este clar dacă Trump s-a referit la teste cu explozii nucleare, care ar trebuie efectuate de Administrația Națională pentru Siguranță Nucleară, sau la testarea în zbor a rachetelor cu capacitate nucleară.

Decizia lui Trump de a relua testele cu arme nucleare vine în urma unei expansiuni rapide a stocului nuclear al Chinei în ultimii ani și a fost luată imediat după ce Rusia a anunțat ceea ce a numit un test reușit al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară și capacitate nucleară, precum și al unei torpile cu propulsie nucleară.

Trump a vorbit mișcările Rusiei la bordul Air Force One la începutul acestei săptămâni, spunând că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să lucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina „în loc să testeze rachete”.

China și-a dublat arsenalul nuclear în cinci ani

Beijingul și-a dublat arsenalul, ajungând la aproximativ 600 de arme nucleare în 2025, de la 300 în 2020, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank cu sediul la Washington.

CSIS a afirmat că oficialii militari americani estimează că China va avea peste 1.000 de arme nucleare până în 2030. O paradă de Ziua Victoriei din septembrie a dezvăluit cinci capacități nucleare care pot ajunge toate pe teritoriul continental al Statelor Unite, a declarat CSIS.

Asociația pentru Controlul Armelor afirmă că Statele Unite au un stoc de 5.225 de ogive nucleare, iar Rusia are 5.580.

Putin a declarat miercuri că Rusia a testat cu succes super-torpila nucleară Poseidon, despre care analiștii militari spun că este capabilă să devasteze regiunile de coastă prin declanșarea unor valuri oceanice radioactive de amploare. De asemenea, duminică a anunțat că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik, „un sistem cu adevărat unic”.

Pe măsură ce Trump și-a înăsprit atât retorica, cât și poziția față de Rusia, Putin și-a demonstrat public puterea nucleară prin testarea unei noi rachete de croazieră Burevestnik pe 21 octombrie și prin exerciții de lansare nucleară pe 22 octombrie.

Critici după anunț: „Trump este dezinformat și depășit”

Reacțiile la anunțul lui Trump privind testarea au venit repede. Dina Titus, o democrată din Camera Reprezentanților, a scris pe X: „Voi propune o lege pentru a pune capăt acestei situații”.

Daryl Kimball, directorul Asociației pentru Controlul Armelor, a estimat că Statele Unite vor avea nevoie de cel puțin 36 de luni pentru a relua testele nucleare subterane la fostul sit de testare din Nevada.

„Trump este dezinformat și depășit. Statele Unite nu au niciun motiv tehnic, militar sau politic pentru a relua testele nucleare explozive pentru prima dată din 1992”, a spus Kimball pe X.

Kimball a spus că anunțul lui Trump ar putea „declanșa o reacție în lanț de teste nucleare de către adversarii SUA și ar putea distruge Tratatul de neproliferare nucleară”.

O demonstrație a forței strategice a SUA?

Pe lângă furnizarea de date tehnice, un test al SUA ar fi văzut de Rusia și China ca o afirmare deliberată a puterii strategice a SUA. Putin a spus în repetate rânduri că Rusia va efectua teste dacă SUA o va face.

În august, Trump a declarat că a discutat cu Putin despre controlul armelor nucleare și că dorește ca China să se implice.

Beijingul a răspuns că este „nerezonabil și nerealist” să se ceară țării să se alăture negocierilor de dezarmare nucleară cu cele două țări, întrucât arsenalul său este mult mai mic.

Trump și-a exprimat pentru prima dată intenția de a continua eforturile de control al armelor nucleare în februarie, afirmând că dorește să înceapă discuții atât cu Putin, cât și cu Xi despre impunerea de limite asupra arsenalelor lor.

Marile puteri nu au mai făcut teste nucleare din anii 1990

Statele Unite au testat ultima dată o armă nucleară în 1992.

Majoritatea marilor puteri nucleare, cu excepția Coreei de Nord, au încetat testele nucleare explozive în anii 1990. Coreea de Nord a efectuat ultimul său test nuclear în 2017. Ultimul test confirmat al Rusiei a avut loc în 1990, urmat de ultimul test al SUA în 1992 și de cel al Chinei în 1996.

Statele Unite au deschis era nucleară în iulie 1945 cu testarea unei bombe atomice de 20 de kilotone la Alamogordo, New Mexico, iar apoi au aruncat bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki în august 1945 pentru a pune capăt celui de-al Doilea Război Mondial.