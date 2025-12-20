A început publicarea Dosarelor Epstein: Puține referiri la Trump, apare mult numele unui fost președinte american

Unele documente din Dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție sunt cenzurate total. Foto: Jon Elswick / AP / Profimedia

Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri mii de documente, masiv cenzurate, referitoare la fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, cu câteva mențiuni la Donald Trump, dar în care apare mult numele fostului președinte democrat Bill Clinton, notează Reuters și The Guardian. Parlamentarii care au inițiat legea care a făcut obligatorie publicarea documentelor până vineri au spus că „lipsesc cele mai importante documente” și nu se răspunde la „principala întrebare a americanilor”.

Absența referirilor la Trump este ceva de remarcat, mai ales având în vedere că fotografii și documente referitoare la președintele SUA au tot apărut de-a lungul anilor în dezvăluiri anterioare din documente privindu-l pe Epstein.

Numele lui Trump a apărut, de exemplu, pe listele de pasageri ai avionului privat al lui Epstein, care au făcut parte din primul lot de materiale referitoare la Epstein publicate de Departamentul de Justiție în februarie.

Documente de peste 100 de pagini cenzurate total

Publicarea (până acum doar parțială) a documentelor a fost făcută pentru a respecta legea adoptată cu o majoritate covârșitoare de Congres în noiembrie, care impune divulgarea tuturor dosarelor referitoare la Epstein, în ciuda eforturilor depuse de luni de zile de președintele republican pentru a le păstra secrete.

Scandalul din jurul lui Epstein a devenit o mare problemă politică pe care și-a creat-o singur Trump, care ani de zile a promovat teorii conspiraționiste despre Epstein în rândul susținătorilor săi.

Nu este deoacamdată foarte clar cât de importante sunt noile materiale, având în vedere că multe documente legate de Epstein au fost făcute publice anterior, de la moartea sa în închisoare în 2019, care a fost declarată oficial drept sinucidere.

Multe dintre dosare au fost masiv cenzurate – mai multe documente de cel puțin 100 de pagini sunt complet cenzurate – iar Departamentul de Justiție a recunoscut că încă examinează sute de mii de pagini pentru o eventuală publicare.

Multe documente cu fostul președinte Bill Clinton

Materialele nou apărute includ informații din mai multe anchete privind cazul Epstein, împreună cu fotografii ale lui Clinton, mult disprețuit de republicani.

Însă acestea păreau să includă puține sau deloc fotografii ale lui Trump sau documente care să-l menționeze, în ciuda prieteniei binecunoscute dintre Trump și Epstein din anii 1990 și începutul anilor 2000, înainte ca aceștia să se certe înainte de prima condamnare a lui Epstein în 2008.

Departamentul de Justiție a încercat să mute reflectoarele pe Clinton, doi purtători de cuvânt ai agenției postând pe rețelele de socializare imagini care, potrivit lor, îl arătau împreună cu victimele lui Epstein.

Adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton, Angel Urena, a declarat într-un comunicat că Casa Albă încearcă să „se protejeze” de atenția publicului concentrându-se asupra fostului președinte.

„Pot publica câte fotografii vechi de peste 20 de ani vor, dar nu este vorba despre Bill Clinton”, a scris el.

„Lipsesc cele mai importante documente”

„Documentele divulgate astăzi după-amiază de Departamentul de Justiție nu respectă Legea privind transparența în cazul Epstein, inițiată de Thomas Massie și de mine”, a declarat Ro Khanna, congresmanul democrat din California care a fost coautor la legea care impune divulgarea integrală a tuturor dosarelor de anchetă ale guvernului privind cazul Jeffrey Epstein până vineri.

„Am descoperit că lipsesc cele mai importante documente”, a declarat Khanna pentru CNN. „Au fost cenzurate în mod excesiv, iar principala întrebare a americanilor – cine sunt ceilalți bărbați bogați și puternici de pe insulă, care violează aceste fete tinere sau le acoperă faptele – nu a primit răspuns”, a adăugat el

Într-o declarație video postată pe rețelele de socializare, Khanna a dat și un exemplu: „Au publicat un document al marelui juriu din New York de 119 pagini, complet cenzurat! Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că un judecător din New York le-a ordonat să publice documentul, iar legea noastră le impune să explice ce este cenzurat. Nu există nicio explicație pentru cenzura întregului document.”

„Nu am văzut proiectul de acuzare”, a adăugat Khanna, „care implică alți bărbați bogați și puternici care se aflau pe insula violurilor a lui Epstein, care fie au asistat la abuzurile asupra tinerelor, fie au participat la ele.

„Este o publicare incompletă, cu prea multe lucruri care sunt ascunse. Thomas Massie și cu mine explorăm toate opțiunile”, a spus Khanna, spunând că s-ar putea recurge inclusiv punerea sub acuzare a oficialilor departamentului de justiție, găsindu-i vinovați de sfidarea Congresului, „sau trimiterea în judecată a celor care obstrucționează justiția. ”

Celălalt inițiator al legii, Thomas Massie, congresman republican de Kentucky, a distribuit declarația video a lui Khanna pe rețelele de socializare, cu comentariul că documentul publicat de Pam Bondi, procurorul general, și Todd Blanche, procurorul general adjunct care a fost anterior avocatul personal al lui Donald Trump, „încalcă grav atât spiritul, cât și litera legii” pe care Trump a semnat-o „cu doar 30 de zile în urmă”.