VIDEO SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani / Anunțul făcut de Trump

Armata americană a desfăşurat vineri un „atac masiv” pentru a „elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri și depozite de arme”, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în deșertul sirian, anunță Pentagonul, transmite BBC.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis că avioane de vânătoare, elicoptere de atac şi artilerie au „lovit peste 70 de ţinte în mai multe locaţii din centrul Siriei”. Au fost implicate şi aeronave din Iordania.

Operaţiunea a folosit „peste 100 de muniţii de precizie”, vizând infrastructura cunoscută a SI şi depozite de arme, a precizat Centcom, care coordonează operaţiunile militare americane în Europa, Africa şi regiunea Indo-Pacific, într-un comunicat pe X.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Operaţiunea „Hawkeye Strike” a fost lansată vineri, la ora 16:00, ora Coastei de Est a SUA (sâmbătă, 00:00 ora României).

Comandantul Centcom, amiralul Brad Cooper, a declarat că Statele Unite „vor continua să urmărească neobosit teroriştii care încearcă să facă rău americanilor şi partenerilor SUA din regiune”.

Atacurile au fost efectuate în deșertul din apropierea orașului Homs și în zonele rurale de lângă localitățile Deir ez-Zor și Raqqa, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securității siriene.

Exploziile au fost urmate de „focuri de armă de calibru mediu în deșert” la sud-vest de Raqqa, a declarat un oficial provincial, adăugând că acestea sunt zone aflate sub controlul guvernului sirian.

La rândul său, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), cu sediul în Marea Britanie, a declarat că poziţii ale Statului Islamic din apropierea oraşelor Raqqa şi Deir ez-Zor au fost vizate, iar un lider important al SI şi mai mulţi combatanţi au fost ucişi.

Statul Islamic nu a comentat încă atacul.

„Nu începem războiul”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus, pe rețeaua X, că operaţiunea „nu reprezintă începutul unui război”, ci este o „declaraţie de răzbunare”.

„Forțele americane au început OPERAȚIUNEA HAWKEYE STRIKE în Siria pentru a elimina luptătorii, infrastructura și amplasamentele de arme ISIS, ca răspuns direct la atacul asupra forțelor americane care a avut loc pe 13 decembrie în Palmyra, Siria”, a transmis Pete Hegseth.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

„Dacă îi vizaţi pe americani – oriunde în lume – vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă. Astăzi, i-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri. Mulţi dintre ei. Şi vom continua”, a adăugat secretarul Apărării.

De asemenea, preşedintele Donald Trump a spus că „atacăm foarte puternic” bastioanele SI, după ambuscada SI din 13 decembrie din orașul deșertic Palmyra.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că Statele Unite „aplică represalii foarte puternice, exact aşa cum am promis, împotriva teroriştilor criminali responsabili” pentru uciderea celor trei americani.

„Lovim foarte puternic împotriva fortărețelor ISIS din Siria, un loc îmbibat de sânge, care are multe probleme, dar care are un viitor luminos dacă ISIS poate fi eradicat”, a transmis Trump.

El a spus că guvernul sirian „sprijină pe deplin” acţiunea.

Militari americani uciși într-o ambuscadă în Siria

Doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși sâmbătă, 13 decembrie, de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de forțe americane și siriene în Palmyra, Siria.

În atac au fost răniți alți trei soldați americani.