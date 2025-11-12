„A lovit-o în cap un măgar?”: Presa de stat chineză o atacă dur pe prim-ministra Japoniei

Premierul japonez Sanae Takaichi în timpul unui discurs pe care l-a ținut în legislativul de la Tokyo pe 10 noiembrie 2025, FOTO: Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia Images

Războiul afirmațiilor între China și Japonia, iscat de comentariile premierului japonez Sanae Takaichi referitoare la Taiwan, a escaladat miercuri, când în presa de stat chineză au apărut o serie de comentarii furibunde, în timp ce la Tokyo au fost făcute apeluri pentru expulzarea unui diplomat chinez, relatează Reuters.

Takaichi, care a devenit luna trecută prima femeie aleasă în funcția de prim-ministru al Japoniei, a stârnit furia Beijingului prin remarcile făcute recent în parlamentul de la Tokyo.

Ea a comentat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea constitui „o situație care amenință supraviețuirea Japoniei” și că Tokyo ar putea interveni militar.

Război al declarațiilor între China și Japonia

Afirmația lui Takaichi a atras un protest oficial din partea Chinei și un mesaj amenințător din partea consulului general chinez la Osaka, Xue Jian.

Distribuind sâmbătă pe rețelele de socializare un articol din ziarul Asahi care făcea referire la declarațiile lui Takaichi, consulul chinez a scris: „Nu avem de ales decât să tăiem acel gât murdar care s-a aruncat asupra noastră fără o clipă de ezitare. Sunteți pregătiți?”.

Mesajul său, pe care guvernul japonez l-a calificat drept „extrem de nepotrivit”, a fost ulterior șters. Japonia a transmis la rândul ei un protest oficial la Beijing din cauza mesajului.

Premierul japonez Takaichi a declarat ulterior că se va abține la rândul său de la a face comentarii precum cele din parlament, cabinetul de la Tokyo a cerut marți eforturi reciproce pentru reducerea tensiunilor.

Reacții în presa de stat chineză

Însă o serie de editoriale din presa de stat chineză sugerează că scandalul diplomatic este departe de a se încheia.

Televiziunea națională chineză CCTV a afirmat într-un editorial difuzat marți seara că declarațiile lui Takaichi sunt de „o natură și un impact extrem de malițioase” și că aceasta „a trecut linia roșie” în relația cu China.

Un mesaj de pe un cont de social media afiliat CCTV a numit-o pe Takaichi „instigatoare de probleme”, folosind un joc de cuvinte legat de modul în care numele premierului japonez este pronunțat în limba chineză.

„A lovit-o în cap un măgar?”, întreba mesajul distribuit pe contul Yuyuan Tantian. „Dacă va continua să verse mizerii fără niciun fel de limită, Takaichi ar putea ajunge să plătească prețul!”, a continuat acesta.

Editorialul CCTV a mai comparat referința lui Takaichi la o „situație care amenință supraviețuirea” cu pretextul folosit de Japonia în 1931 pentru a invada Manciuria, o regiune bogată în resurse naturale din nord-estul Chinei.

Ministerul japonez de externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Apeluri pentru expulzarea consulului chinez

Până acum, liderii japonezi au evitat să menționeze Taiwanul atunci când au discutat public astfel de scenarii, menținând o ambiguitate strategică preferată și de principalul aliat de securitate al Japoniei, Statele Unite.

Beijingul revendică Taiwanul și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei situate la doar 110 kilometri de teritoriul japonez. Guvernul taiwanez respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Între timp, unii politicieni de rang înalt de la Tokyo au sugerat expulzarea consulului chinez Xue. China a spus că mesajul șters între timp a fost un comentariu „în nume personal”.

Takayuki Kobayashi, șeful departamentului de politici al partidului de guvernământ din Japonia, a îndemnat marți guvernul să-l expulzeze pe Xue dacă Beijingul nu depune eforturi pentru a rezolva situația. Deputatul de opoziție Kenta Izumi a cerut „expulzarea rapidă” a diplomatului.

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a declarat miercuri într-o conferință de presă că afirmațiile lui Xue riscă să incite sentimente anti-japoneze în rândul populației chineze și trebuie tratate cu seriozitate.

„Dacă această situație nu este gestionată corespunzător, ar putea escalada semnificativ. Prin urmare, nu poate fi tratată ca un incident izolat sau ca o simplă remarcă personală”, a spus Lin.