A murit bateristul trupei Direcția 5, Marius Keseri. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet”

Trupa Direcția 5 a anunțat miercuri moartea bateristului Marius Keseri.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a transmis trupa într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Formația nu a oferit, deocamdată, detalii despre cauzele decesului.

Marius Keseri avea 60 de ani și a fost toboșarul trupei Direcția 5, timp de trei decenii.

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Marius Keseri colaborase cu mai multe grupuri importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște, potrivit DigiFM.

Știre în curs de actualizare