A murit Carlo Petrini, părintele mișcării internaționale „Slow Food” / Momentul în care un șef de companie i-a spus „eu sunt dușmanul”

Carlo Petrini, italianul care a pornit mișcarea internațională „Slow Food”, care a schimbat radical modul de gândire la nivel mondial cu privire la producția și consumul alimentar, a decedat la vârsta de 76 de ani, a anunțat organizația sa, potrivit Reuters.

Petrini a murit joi în orașul său natal, Bra, din regiunea Piemont, situată în nord-vestul Italiei, a adăugat organizația, fără a preciza cauza decesului. El a dezvăluit în urmă cu câțiva ani că a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

„El a dat naștere unei mișcări globale bazate pe valorile unei alimentații bune, curate și echitabile pentru toți”, a transmis Slow Food într-un comunicat.

Orator și scriitor cu opinii ferme, Petrini a vorbit despre agricultură și calitatea alimentelor ca despre chestiuni culturale, sociale și politice.

El a contribuit la promovarea micilor fermieri, a practicilor alimentare tradiționale și a biodiversității într-o perioadă în care consumul de masă și globalizarea amenințau să le erodeze.

„Trecerea în neființă a lui Carlo Petrini lasă un gol imens nu doar în lumea științei alimentelor și vinului, ci și în societate în ansamblu, și nu doar în Italia”, a declarat președintele italian Sergio Mattarella.

„Sunt dușmanul tău”

Cunoscut sub numele de „Carlin” de către prieteni și susținătorii Slow Food, el a înființat mișcarea de bază în 1986, în semn de protest împotriva deschiderii de către McDonald’s a primului său restaurant fast-food în Italia, lângă faimoasele Trepte Spaniole din Roma.

„Odată, într-un avion, un bărbat s-a apropiat de mine și mi-a spus: «Eu sunt dușmanul tău. Eu sunt responsabil pentru toate restaurantele McDonald’s din Italia»”, a povestit Petrini ziarului Corriere della Sera în decembrie.

„I-am răspuns că, de fapt, îi eram recunoscător, pentru că fără ele nu ar fi existat Slow Food”, adăugat el.

Mișcarea, care punea accentul pe calitate, durabilitate ecologică și condiții echitabile pentru producători, a crescut sub conducerea sa, transformându-se dintr-un mic grup de prieteni de la țară într-o rețea globală internațională prezentă în peste 160 de țări.

Petrini a deschis, de asemenea, Universitatea de Științe Gastronomice în orașul Pollenzo, a creat Arca Gustului, un catalog internațional al alimentelor pe cale de dispariție, și Terra Madre, un forum global al comunităților alimentare, al producătorilor și al bucătarilor.