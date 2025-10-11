Diane Keaton a murit. Actrița, premiată cu Oscar și nominalizată de alte trei ori, avea 79 de ani

Diane Keaton, una dintre cele mai îndrăgite şi apreciate actriţe de la Hollywood, laureată cu Oscar, a murit la vârsta de 79 de ani, în California, anunță sâmbătă revista americană People.

Potrivit People, care citează un purtător de cuvânt al familiei, apropiații legendarei actrițe au cerut respectarea intimității și nu au oferit nicio informație cu privire la circumstanțele morții.

Diane Keaton a devenit celebră în anii ’70, ca urmare a rolului interpretat în cele două filme „The Godfather”, dar și a colaborărilor sale cu regizorul Woody Allen.

De altfel, ea a câștigat un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în 1978, pentru rolul din „Annie Hall”, film regizat de Woody Allen.

Ulterior, de-a lungul carierei sale de peste cinci decenii, Keaton a mai fost nominalizată de alte trei ori la premiile Academiei Americane de Film, tot la categoria cea mai bună actriță, în 1981 pentru „Reds”, în 1996 pentru „Marvin’s Room” și în 2003 pentru „Something’s Gotta Give”.

A primit totodată și zece nominalizări la Globurile de Aur, primind trofeul de două ori, pentru „Annie Hall” și „Something’s Gotta Give”.

Cariera sa îndelungată include filme precum „The First Wives Club”, multiple colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și seria „Book Club”.

O carieră de peste cinci decenii

Diane Keaton a fost protagonista unor filme memorabile, precum trilogia „Godfather”, „Annie Hall”, „Manhattan”, „Reds”, „Baby Boom”, „The First Wives Club” şi „Something’s Gotta Give”, notează Agerpres într-o biografie a îndrăgitei actrițe. A fost nominalizată şi a câştigat numeroase premii importante, inclusiv Globul de Aur şi Premiul Oscar.

Diane Keaton s-a născut la 5 ianuarie 1946, în Los Angeles, California, părinţii săi fiind Dorothy Deanne (Keaton), fotografă amatoare, şi Jack Hall, inginer şi agent imobiliar. A început să studieze dramaturgia la Colegiul Santa Ana, însă a renunţat în favoarea şcolii de teatru Neighborhood Playhouse din New York.

Primul său rol important a fost pe Broadway, în musicalul rock „Hair”. În 1968, Woody Allen a distribuit-o în piesa sa de teatru „Play It Again, Sam”, care a avut un mare succes, actriţa fiind nominalizată la un Premiu Tony. În această perioadă, Diane Keaton şi Woody Allen s-au implicat într-o relaţie sentimentală.

Şi-a făcut debutul în filmul „Lovers and Other Strangers” (1970), în regia lui Cy Howard, o adaptare cinematografică a unei piese din 1968, cu acelaşi nume, scrisă de Renée Taylor şi Joseph Bologna. A jucat, apoi, în „Play It Again, Sam” (1972), o adaptare a cunoscutei piese de teatru. În acelaşi an, Francis Ford Coppola a ales-o pentru rolul Kay Adams din pelicula de Oscar, „The Godfather”, rol care i-a deschis drumul către celebritate. A reluat acelaşi rol în partea a doua a filmului „The Godfather”, în 1974.

A continuat colaborarea cu Woody Allen şi a mai jucat în peliculele „Sleeper” (1973), „Love and Death” (1975), „Manhattan” (1979, nominalizată la Premiul BAFTA 1980, pentru cea mai bună actriţă). În 1977, a jucat în „Looking for Mr. Goodbar”, care i-a adus o nominalizare la premiile Globul de Aur, la categoria cea mai bună actriţă (dramă). În acelaşi an, a apărut într-unul dintre cele mai importante roluri din întreaga sa carieră – Annie Hall, în filmul cu acelaşi nume, în regia aceluiaşi Woody Allen, care i-a fost şi partener în film. Cu acest rol, Diane Keaton a câştigat premiile Oscar, BAFTA şi Globul de Aur la categoria cea mai bună actriţă.

În 1981 a jucat în filmul lui Warren Beatty, „Reds”, pentru care a fost nominalizată la un premiu Oscar şi la Globul de Aur, şi mai târziu, în 1984, într-o încercare de spargere a tiparelor în care se încadrase până atunci, în pelicula „The Little Drummer Girl”, conform www.imdb.com.

S-a îndreptat spre regia de film şi, în 1987, a realizat documentarul „Heaven”. În 1990, a regizat un episod al serialului de televiziune „Twin Peaks”. Primul său mare proiect regizoral a fost filmul „Unstrung Heroes” (1995).

În 1990, a continuat cu rolul Kay Adams, jucând în cea de-a treia şi ultima parte a filmului „The Godfather”. Au urmat comedia de familie „Father of the Bride” (1991) şi „Father of the Bride Part II” (1995), în care a jucat alături de Steve Martin. În 1993, a jucat în „Manhattan Murder Mystery”, un alt film semnat Woody Allen, primul realizat împreună după despărţirea lor, în 1979.

Diane Keaton s-a bucurat de succes, în 1996, cu comedia „The First Wives Club”, în care a jucat alături de Goldie Hawn şi Bette Midler. Tot în 1996, a jucat în „Marvin’s Room” (1996), rolul aducându-i actriţei o nominalizare la Premiul Oscar.

Anii 2000, au început cu filmul „Hanging Up”, la care a semnat regia, şi în care le-a avut ca partenere pe Meg Ryan şi Lisa Kudrow. În 2003, a jucat în comedia muzicală „Something’s Gotta Give”, alături de Jack Nicholson şi Keanu Reeves, interpretarea sa fiind răsplătită, în 2004, cu un Glob de Aur, dar şi cu o nominalizare la Premiul Oscar pentru acelaşi rol. A mai jucat în: „The Family Stone” (2005), „Mama’s Boy” (2007), „Vince Di Meglio” (2008).

În 2010, a jucat în „Morning Glory” alături de Rachel McAdams şi Harrison Ford, apoi în „The Big Wedding” (2013), în care i-a avut ca parteneri pe Robert De Niro şi Katherine Heigl, „5 Flights Up” (2014), alături de Morgan Freeman şi Cynthia Nixon, „Love the Coopers” (2015), „The Young Pope” (2016, serial TV), „Book Club”, alături de Jane Fonda şi Candice Bergen, „Green Eggs and Ham” (2019, serial TV), „Father of the Bride Part 3 (ish)” (2020).

Este autoarea mai multor volume de succes, printre care: „Reservations: Photographs By Diane Keaton” (1980), „Clown Paintings” (2002), „Then Again” (2012), „Diane Keaton: House” (2012), „Let’s Just Say It Wasn’t Pretty” (2015), „The House That Pinterest Built” (2017), „California Romantica” (2019), „Brother & Sister: A Memoir” (2020).

Diane Keaton nu s-a căsătorit niciodată. În 1996 a adoptat o fată, pe care a numit-o Dexter, şi în 2001, a adoptat un băiat, pe nume Duke.

Actriţei i-au fost decernate o serie de premii pentru întreaga sa activitate, între care: premiul Hollywood Film (2005), Golden Camera (Germania, 2014), premiul Institutului American de Film (AFI) (2017). În 2018, actriţa a fost recompensată cu premiul David Speciale, unul din prestigioasele premii „David de Donatello” ale cinematografiei italiene, fiind considerată „o figură emblematică a cinematografiei feminine” şi pentru întregul său parcurs profesional.

Patru din numeroasele filme în care a jucat au fost selectate pentru Registrul Naţional al Filmelor de către Biblioteca Congresului pentru importanţa lor „culturală, istorică sau estetică”, şi anume: „The Godfather” (1972), „The Godfather: Part II” (1974), „Annie Hall” (1977) şi „Manhattan” (1979.