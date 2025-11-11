A murit directorul general al Renault, care a pus la cale preluarea Dacia

Președintele constructorului auto francez Renault, Louis Schweitzer, gesticulează pe 2 iunie 2004 în timpul unei conferințe de presă la centrul tehnic din Guyancourt, la vest de Paris, cu ocazia prezentării modelului Logan, produs la unitatea Dacia a constructorului auto francez din România. Credit line: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Louis Schweitzer, omul care a supravegheat privatizarea Renault, precum și achiziționarea Nissan, Dacia și Samsung Motors, a murit săptămâna trecută, la vârsta de 83 de ani, potrivit unui anunț al grupului francez, preluat de presa străină.

Pe 7 noiembrie, oficialii Renault, din care face parte și Dacia, au anunțat decesul lui Louis Schweitzer, președinte și director general al grupului între 1992 și 2005.

„În numele grupului Renault aș dori să aduc un omagiu lui Louis Schweitzer, un lider vizionar și curajos, al cărui angajament și standarde înalte au contribuit la modernizarea și internaționalizarea grupului, prin lansări emblematice precum Twingo și Megane, achiziția Dacia și crearea alianței strategice Renault – Nissan. El a promovat, de asemenea, o viziune umanistă asupra afacerilor, combinând performanța economică cu responsabilitatea socială”, a declarat Jean-Dominique Senard, actual președinte al consiliului de administrație al grupului Renault, citat de Le Monde.

Cine a fost Louis Schweitzer

Louis Schweitzer, a fost cel care a orchestrat salvarea aparent dificilă a Nissan de către Renault, notează site-ul auto carexpert.com.

Născut la Geneva, Elveția, în 1942, Schweitzer era membru al unei familii proeminente din Alsacia, Franța. Era rudă cu filosoful și dramaturgul Jean-Paul Sartre și strănepotul lui Albert Schweitzer, medic, teolog și muzician, care a câștigat premiul Nobel pentru filosofie în 1952.

Tatăl său a făcut parte din Rezistență în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar mai târziu a devenit șeful Fondului Monetar Internațional. După ce a obținut diplome de la Institutul de Studii Politice din Paris (Sciences Po) și de la Școala Națională de Administrație, Schweitzer a urmat pașii tatălui său și s-a alăturat funcției publice.

În 1981, a fost remarcat de guvernul lui François Mitterrand și a devenit șeful de cabinet al lui Laurent Fabius, ministrul bugetului. L-a urmat pe Fabius în diferite funcții, inclusiv cea de prim-ministru, în administrația Mitterrand, și a fost implicat într-o serie de scandaluri.

În 1986, a părăsit administrația Mitterrand pentru a se alătura companiei Renault, care se afla sub controlul guvernului încă de la naționalizarea sa în 1945. După asasinarea directorului general Georges Besse la sfârșitul anului 1986 de către Action Direct, un grup de gherilă comunist, Schweitzer a fost promovat în funcția de director financiar.

Ulterior, a fost numit director general adjunct, înainte de a deveni director general al producătorului auto în 1992. Primii săi ani la conducere au fost instabili, negocierile de fuziune cu Volvo eșuând la sfârșitul anului 1993, iar profiturile Renault scăzând.

Cu Volvo aparent ieșit din scenă, guvernul francez a dat undă verde pentru privatizarea Renault în 1994, iar sarcina i-a revenit lui Schweitzer, care în timpul mandatului său în administrația Mitterrand a supravegheat o serie de naționalizări corporative.

După privatizarea Renault în 1996, Schweitzer l-a angajat pe Carlos Ghosn de la Michelin pentru a deveni directorul departamentului de achiziții, producție, dezvoltare și cercetare al producătorului auto, precum și directorul general al companiei pentru America de Sud. „Le Cost Killer” și medicina sa radicală de restructurare au readus compania pe profit și au pus bazele pentru următoarea etapă.

Împovărată de datorii grele, o mare de pierderi și o gamă de vehicule descrise cu indulgență ca fiind greoaie și plictisitoare, Nissan se afla într-o stare deplorabilă, iar existența sa continuă era pusă în discuție în mod repetat.

După eșecul negocierilor cu DaimlerChrysler, compania-mamă a Mercedes-Benz și Chrysler, Renault a intervenit, Schweitzer propunând nu o preluare, ci o alianță care respecta culturile diferite ale celor două companii.

În martie 1999, Renault a preluat o participație majoritară de 36,7% în Nissan și a obținut controlul asupra numirilor în consiliul de administrație. Cele două companii au înființat ulterior o societate formală de alianță pentru a gestiona operațiunile comune de dezvoltare, achiziții și producție.

Ghosn a fost numit în funcția de director operațional al Nissan și a început rapid să închidă fabrici și să raționalizeze linia de produse.

Ce s-a întâmplat cu Dacia

În 1998, Schweitzer l-a contactat personal pe Constantin Stroe, directorul de atunci al uzinei de la Mioveni, cerându-i să oprească procesul de privatizare către Hyundai, iar un an mai târziu Renault a preluat 51% din acțiunile companiei românești pentru 50 de milioane de dolari, angajându-se să investească peste 200 de milioane până în 2003.

Contractul semnat pe 2 iulie 1999 între statul român și Renault prevedea industrializarea, sub marca Dacia, a unui vehicul accesibil – viitorul Logan care avea să devină modelul care a pus România pe harta industriei auto europene.

Astfel, sub conducerea lui Louis Schweitzer, Dacia a fost transformată într-un brand competitiv internațional, devenind simbolul reușitei unei economii emergente.

În 2005, Ghosn a preluat și funcția de director general al Renault, iar Schweitzer a demisionat din funcția de președinte al grupului.

După ce s-a retras de la Renault, el a fost numit primul președinte al Comisiei franceze pentru egalitate de șanse și combaterea discriminării de către președintele de atunci, Jacques Chirac. De asemenea, a făcut parte din consiliile de administrație ale unor mari corporații, instituții culturale și organizații non-profit, inclusiv grupuri pentru drepturile animalelor.