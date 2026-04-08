„A murit în vestiar”. Tudor Chirilă, despre lecția lăsată de Mircea Lucescu

Tudor Chirilă îi aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, care s-a stins din viață marți, la 80 de ani. Artistul a evocat respectul profund pe care tatăl său, jurnalistul Ioan Chirilă, l-a purtat marelui antrenor.

„Fotbalul nu este (doar) un joc, este o scenă. Pe scena asta se joacă meciul fără sfârşit, fenomenul contagios din tată în fiu, fularul, şapca, fanatismul, speranţa”, a scris Tudor Chirilă, miercuri, pe pagina sa de Facebook, într-o postare dedicată lui Mircea Lucescu.

„Lucescu a murit practic în vestiar, o moarte fericită şi, de fapt, învingătoare. Nu toată lumea are privilegiul ăsta, un drept pe care şi l-a câştigat. Dreptul de a nu fi pensionar”, a continuat el.

Artistul spune că a scris textul gândidu-se la tatăl său, Ioan Chirilă, care i-a dedicat o carte tehnicianului, „Lucescu şi drogul său fotbalul”.

„Tata l-a admirat necondiţionat. L-a apărat în momentul greu cu Irlanda de Nord când nu ne-am dus în Mexic. Şi a făcut-o pentru puterea lui Lucescu de a-şi depăşi condiţia. Pentru facultatea făcută pe bune. Pentru pasiunea aia împinsă la paroxism pentru fotbal. Pentru că învăţa mereu”, a scris Chirilă.

Tudor vorbește despre lecția pe care Lucescu ne-a oferit-o. „Dacă e să ne gândim cu adevărat la ce rămâne important după un om ca Lucescu atunci e credinţa în construcţie, în echipă şi promovarea tinerilor. A făcut asta mult înainte de under 21”.

„Suferinţa noastră ca popor e că nu învăţăm la şcoală să lucrăm în echipă. Învăţăm «să ne descurcăm». Se vede de atâţia ani şi în fotbalul nostru. Se vede şi în aşteptările noastre de la eternul lider salvator, cel care ar trebui să le rezolve pe toate. Lucescu a reuşit să construiască echipe. Cu bune şi rele. Dar cu mentalitatea că e nevoie de timp, nu de hazard, ca să construieşti.

Terenul de fotbal privit de la firul ierbii e ceva liniştitor. Parcă te invită să alergi şi să chiui, să joci o leapşă. Nocturna e cea mai frumoasă dintre luminile artificiale. Când se stinge, se aude zgomotul întrerupătoarelor şi al transformatoarelor de mare putere ca o deconectare de la aparate care ţineau în viaţă pe cineva”, a continuat Chirilă.

În încheierea mesajului său, Chirilă vorbește despre reproșurile care i-au fost aduse lui Lucescu, „că nu s-a retras la timp, că a acceptat să mai antreneze naţionala la 80 de ani”.

„Dar nu e asta cea mai frumoasă lecţie pe care am putea s-o învăţăm despre pasiune şi muncă? Ce jucător îşi doreşte să fie schimbat înainte de minutul 90? Mai ales când joacă ultimul să meci?”, a conchis artistul.