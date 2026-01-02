A murit Şuier, câinele poliţist considerat emblema MAI

Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a „ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. El avea 10 ani. Şuier a fost elev al Centrului Chinologic din Sibiu şi, fiind specializat în detectarea substanţelor interzise, a fost prezent la mai multe festivaluri şi evenimente publice ale MAI.

„Ne luăm rămas-bun de la Şuier, un suflet nobil şi un adevărat simbol al loialităţii, curajului şi devotamentului în slujba legii. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranţa comunităţii şi a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde”, a transmis Poliţia Română, fără a menționa cum a murit acesta.

Şuier se pensionase în martie 2025

În luna martie 2025, când avea 9 ani și după șapte ani de activitate în căutarea drogurilor, câinele polițist Șuier a fost „pensionat” din Ministerul de Interne.

El a fost luat apoi în îngrijire de polițistul cu care a făcut echipă în ultimii trei ani de misiuni.

„Un coleg loial, exemplu de disciplină şi curaj”

Şuier a fost primul lup cehoslovac din România care a trecut testarea TSAC (Testul de Sociabiltate şi Aptitudini Canine) de „good citizen”, relatează News.ro. Şuier a fost antrenat la Centrul Chinologic din Sibiu.

„Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu îşi ia rămas-bun de la Şuier, câine poliţist emblematic, care a servit cu devotament şi profesionalism, contribuind esenţial la misiunile de menţinere a siguranţei publice şi la protejarea comunităţii. La doar un an de la ieşirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Şuier a fost mai mult decât un partener de intervenţie: a fost un coleg loial, echilibrat şi de încredere, un exemplu de disciplină şi curaj, respectat de toţi cei care au lucrat alături de el”, au scris pe Facebook reprezentanţii Centrului din Sibiu.

Ei au transmis condoleanţe conductorului şi întregii echipe care i-a fost aproape de-a lungul anilor. „Respectul nostru pentru serviciul său rămâne deplin, iar amintirea lui va rămâne parte din istoria şi spiritul Centrului Chinologic. Odihneşte-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, au adăugat aceştia.

Cel mai cunoscut câine polițist

Şuier era deseori prezent la festivaluri, unde copiii se puteau fotografia alături de el, şi la evenimente ale MAI.

„Există prieteni care nu poartă epoleţi, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Şuier, un câinele poliţist care a devenit mai mult decât un partener de serviciu: a fost simbol, o emblemă şi prieteni pentru mii de oameni. Nu a fost doar un companion blănos de fotografie, a fost un câine poliţist dedicat, specializat în detectarea substanţelor interzise; a făcut ceea ce ştia el mai bine, cu un nas incredibil şi cu o determinare de invidiat. A iubit publicul. A iubit copiii. Şi şi‑a făcut treaba ca un adevărat coleg, de fiecare dată. Acum s-a stins, dar nu fără să fi scris o poveste extraordinară, o poveste pe care noi o vom păstra cu recunoştinţă şi emoţie. Şuier nu a fost doar un câine. A fost un simbol al comunicării, încrederii şi curajului din cadrul MAI. Şi va rămâne în inimile noastre mereu. R.I.P., prietene blănos!”, a scris pe Facebook comisarul-şef din MAI Alin Banu.

În mai 2020, ministrul de Interne de la acea vreme Marcel Vela a prezentat, alături de câinele Şuier, pe care l-a numit „emblema” MAI, şi de Max, câinele adoptat „după ce a trecut printr-o situaţie gravă şi delicată”, proiectul de ordonanţă de urgenţă care stabilea atribuţii clare în sarcina poliţiştilor în vederea gestionării situaţiilor de pericol pentru animale.