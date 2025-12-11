A primit pe mână aproape 1 miliard EUR pentru investiții în inovație și startup-uri europene. VIDEO interviu cu Martin Kern, directorul EIT

Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT) are alocați aproape 1 miliard de euro pentru investiții în inovație și startup-uri europene tech, în perioada 2026-2028, dar apoi nu se știe încă dacă și sub ce formă își va continua activitatea EIT, odată ce va fi adoptat viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe perioada 2028-2034. Într-un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, directorul EIT, Martin Kern a explicat ce oportunități oferă organizația pe care o conduce și a făcut și precizări despre viitorul, încă incert, al Institutului.