„A sosit timpul ca SUA să-și pună din nou amprenta asupra Groenlandei”. Mesajul direct al emisarului lui Trump

Vizita neinvitată a emisarului american în Groenlanda a redeschis disputele strategice din Arctica. În timp ce Washingtonul cere extinderea bazelor militare, autoritățile locale denunță abordarea drept „lipsită de respect”, dar acceptă dialogul, potrivit The Guardian.

Trimisul special al Statelor Unite, Jeff Landry, a sosit duminică în capitala Nuuk pentru a participa la un forum economic și pentru a evalua oportunitățile din teritoriu. El nu a fost invitat oficial, iar prezența sa a stârnit controverse pe insulă.

La finalul acestei vizite, Jeff Landry a declarat pentru Agence France-Presse că „a sosit timpul ca SUA să-și pună din nou amprenta asupra Groenlandei”, adăugând că insula „are nevoie de America”. El a subliniat că Donald Trump vorbește despre intensificarea operațiunilor de securitate națională și despre repopularea anumitor baze.

Trump a susținut în repetate rânduri că SUA trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate națională, pentru ca insula să nu cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută pentru rachete între Rusia și SUA, deține resurse neexploatate de minerale rare și reprezintă un atu vital pe măsură ce gheața polară se topește și apar noi rute de transport maritim.

În plin Război Rece, Statele Unite aveau 17 baze militare în Groenlanda, dar le-au închis de-a lungul anilor și în prezent mai dețin doar una – baza Pituffik, situată în nordul insulei. Conform unor informații recente apărute în presă, Statele Unite intenționează să deschidă trei noi baze în sudul teritoriului.

Un pact de apărare din 1951, actualizat în 2004, permite deja Washingtonului să intensifice desfășurarea de trupe și instalările militare pe insulă, cu condiția să informeze în prealabil Danemarca și Groenlanda.

Trump a renunțat la amenințările de a ocupa Groenlanda în ianuarie, iar un grup de lucru format din reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei a fost înființat pentru a aborda preocupările sale.

Trimisul special al SUA în Groenlanda, guvernatorul republican Jeff Landry, fotografiat în capitala Nuuk, miercuri, 20 mai 2026. Credit line: Christian Klindt Soelbeck / AFP / Profimedia

Autoritățile de la Nuuk: SUA nu își schimbă poziția

„Chiar dacă dorința unui «stăpân» de a «asigura controlul asupra Groenlandei este complet lipsită de respect, suntem obligați să găsim o soluție”, a declarat marți premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, în marja unui forum economic din Groenlanda. Oficialii groenlandezi și danezi au afirmat în repetate rânduri că numai Groenlanda poate decide asupra viitorului său.

Nielsen s-a întâlnit luni cu Landry și cu ministrul de externe al Groenlandei, Mute Egede. Premierul a declarat că discuțiile au fost „constructive”, dar a remarcat că „nu există niciun semn că s-ar fi schimbat ceva” în poziția SUA.

Într-un interviu publicat miercuri în cotidianul groenlandez Sermitsiaq, Landry a alimentat visurile Groenlandei de independență. Deși sondajele arată că o majoritate a groenlandezilor este în favoarea obținerii independenței față de Danemarca într-o bună zi, guvernul nu are astfel de planuri imediate, întrucât economia insulei depinde puternic de Danemarca.

„Există niște oportunități incredibile care pot, de fapt, să-i scoată pe groenlandezi din dependență și să-i conducă spre independență”, a spus Landry în interviu. „Cred că președintele Statelor Unite ar dori să vadă țara devenind independentă din punct de vedere economic. Și cred că acest lucru este posibil aici”, a adăugat el.

Controversa legată de vizita lui Landry a fost alimentată și de faptul că acesta era însoțit de un medic american, care a declarat pentru postul de televiziune danez TV2 că se afla acolo „pentru a evalua nevoile medicale” din Groenlanda.

În luna februarie, Danemarca și Groenlanda respinseseră oferta lui Trump de a trimite o navă-spital „pentru a îngriji numeroasele persoane bolnave care nu beneficiază de îngrijiri medicale acolo”.

Ministrul sănătății din Groenlanda, Anna Wangenheim, a criticat prezența medicului american, declarând: „Groenlandezii nu sunt cobai într-un proiect geopolitic”.