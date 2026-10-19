AAF continuă programul de educație financiară „Economisește inteligent”: Cum investim când viața devine tot mai scumpă, iar viitorul mai greu de planificat?

Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) continuă programul de educație financiară „Economisește inteligent” și aduce, anul acesta, în prim-plan o întrebare tot mai prezentă în viața de zi cu zi a românilor: Cum investim într-o perioadă în care viața a devenit mai scumpă, climatul economic mai incert, iar stabilitatea financiară mai greu de planificat?

În acest an, programul mută discuția despre investiții din zona principiilor generale către realitatea financiară a anului 2026. Inflația și creșterea costului vieții, presiunea ratelor și a chiriilor asupra bugetului familiei, schimbările fiscale, transformările de pe piața muncii și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale sunt factori care fac mai dificilă planificarea financiară pe termen lung. În acest context de incertitudine, economisirea inteligentă și investițiile devin instrumente prin care oamenii își pot construi o rezervă financiară și se pot pregăti pentru perioade în care veniturile sau cheltuielile pot evolua diferit față de ceea ce anticipau.

„Trăim într-o perioadă în care singura certitudine este schimbarea. Costul vieții crește, apar modificări fiscale, inteligența artificială transformă modul în care muncim, iar ceea ce astăzi considerăm un venit sigur sau un loc de muncă stabil poate arăta foarte diferit peste câțiva ani. Nu putem anticipa toate aceste schimbări, dar ne putem pregăti financiar pentru ele. Avem nevoie, în primul rând, de o rezervă, de acei bani albi pentru zile negre care ne oferă siguranță atunci când apare un eveniment neprevăzut. Dincolo de această rezervă, investițiile recurente și pe termen lung ne ajută să construim pentru viitor și să protejăm valoarea economiilor acumulate. Ne bucură să vedem că, în ultimii ani, tot mai mulți români investesc și au căpătat încredere în fonduri, pe de o parte datorită profesionalismului și seriozității industriei de asset management, iar, pe de altă parte, și datorită eforturilor constante de educație financiară, inclusiv prin programul nostru ‘Economisește inteligent’. Investițiile pe termen lung au devenit astfel o alternativă tot mai accesată pentru valorificarea economiilor și construirea unei rezerve solide pentru viitor. Ce trebuie să știe cei care încă se mai gândesc dacă să investească sau nu este că nu există momentul perfect pentru a începe, iar disciplina, diversificarea, investițiile recurente și alegerea unui nivel de risc potrivit fiecăruia sunt cu atât mai importante atunci când viitorul este greu de anticipat”, a declarat Horia Gustă, președintele AAF.

Cum ne pregătim financiar pentru un viitor incert, când presiunea pe bugetul familiei este tot mai mare?

Tema centrală a ediției din acest an a programului de educație financiară „Economisește inteligent” pornește de la situații familiare aproape oricărui român. Salariul poate fi mai mare decât în urmă cu câțiva ani, dar și coșul de cumpărături costă mai mult. O parte tot mai mare din venitul lunar se duce pe rate, chirie sau plata utilităților, iar un loc de muncă pe care astăzi îl considerăm sigur poate fi transformat de tehnologie și de dezvoltarea inteligenței artificiale. Copiii cresc și odată cu ei cresc și cheltuielile, iar pentru cei trecuți de 40-50 de ani întrebarea privind resursele financiare disponibile la pensie devine din ce în ce mai concretă.

În același timp, atunci când incertitudinea crește, reapar dilemele cunoscute: ținem banii în lei sau îi schimbăm în euro? Mai investim atunci când bugetul familiei este sub presiune? Cât de mare ar trebui să fie fondul de urgență? Ce facem dacă începem să investim abia la 45 sau 50 de ani? Cum ne protejăm de deciziile impulsive într-o perioadă în care telefonul ne aduce permanent știri, dar și mult zgomot, și apar nenumărate „oportunități” înșelătoare de câștig?

Acestea sunt câteva dintre întrebările la care profesioniști ai industriei de asset management din România vor răspunde în cadrul ediției din acest an. Principiile investițiilor inteligente rămân aceleași: disciplină, diversificare, investiții recurente, orizont de timp mare și alegerea unui nivel de risc potrivit fiecărui investitor, însă ele vor fi explicate pornind de la problemele și deciziile financiare ale anului 2026 și din perspectiva anului 2027.

Profesioniștii industriei de asset management, în presa mainstream din România

În cadrul programului „Economisește inteligent” 2026, profesioniști ai industriei de asset management din România vor explica, într-un limbaj accesibil publicului larg, cum pot fi transformate principiile investiționale în decizii aplicabile vieții de zi cu zi.

În cadrul proiectului vor fi publicate interviuri, analize și opinii, prin intermediul cărora AAF își propune ca informația financiară oferită de profesioniștii industriei să ajungă dincolo de publicul deja familiarizat cu investițiile, către oamenii care economisesc, dar încă nu investesc sau care caută soluții pentru a-și organiza mai bine finanțele într-o perioadă dificil de anticipat.

Lansat în 2020, „Economisește inteligent” este programul de educație financiară prin care AAF și profesioniștii industriei de asset management explică publicului larg mecanismele investițiilor și principiile unei administrări responsabile a finanțelor personale. De-a lungul edițiilor precedente, proiectul a abordat teme precum primii pași în investiții, planificarea financiară, profilul de risc, investițiile recurente, diversificarea, comportamentul în perioade de volatilitate și construirea unui portofoliu pe termen lung. Și în acest an, formatul continuă direcția edițiilor precedente, în care experții industriei au explicat investițiile în presa generalistă, într-un limbaj accesibil publicului larg.

Despre AAF:

Asociația Administratorilor de Fonduri din România este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România, care reunește 28 societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA). Din anul 2007, AAF este membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Articol susținut de AAF