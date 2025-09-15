„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României

Incidentele cu drone care au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei ar fi putut fi organizate de serviciul de informații britanic MI6, scrie Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia, care îl citează în acest sens pe senatorul rus Serghei Muratov. Un alt oficial de la Moscova a catalogat informațiile din România ca fiind „aberante”.

„Incidentul cu drona rusească, care se presupune că a ajuns în spațiul aerian polonez, ridică mari semne de întrebare în sine. Propunerea ulterioară de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei nu face decât să confirme că toate acestea sunt o mare provocare creată artificial. Țările UE inițiază în mod deliberat astfel de cazuri, deoarece înțeleg că astăzi situația de pe câmpul de luptă din Ucraina nu este în favoarea lor și trebuie să obțină cumva un avantaj”, a susținut Muratov, membru al Comisiei pentru Apărare și Securitate din Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului rus.

Muratov a spus, într-un interviu acordat publicației Gazeta.ru, că țările europene „pur și simplu nu știu cum să lupte „onest” și, prin urmare, „recurg la astfel de trucuri pentru a înscena Rusiei”. Deși nu a menționat explicit România, el a declarat că e posibil ca „toate incidentele cu drone rusești care ar fi ajuns în spațiul aerian al țărilor UE” să fi fost „inițiate în mod special de serviciul de informații britanic MI6” pentru a promova ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Rusia va continua să domine cerul Ucrainei așa cum a făcut-o până acum. Lipsa unor zone de interdicție aeriană ne va împiedica să continuăm operațiunile militare în conformitate cu planul adoptat. Însăși posibilitatea de a stabili o astfel de zonă ridică semne de întrebare în ceea ce privește implementarea”, a mai spus senatorul rus, în contextul în care ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a vorbit despre analizarea posibilității ca o zonă de interdicție aeriană să fie introdusă deasupra Ucrainei.

Diplomatul a reamintit că această problemă a fost discutată în urmă cu un an, când Joe Biden era președintele SUA. O zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei ar însemna ca dronele rusești să fie doborâte de statele NATO cu care se învecinează în spațiul ei aerian, înainte de a ajunge deasupra teritoriilor statelor membre ale alianței.

Un deputat rus susține că drona a fost lansată de Ucraina

Într-un interviu separat acordat Lenta, deputatul rus Alexei Cepa a catalogat drept „aberante” informațiile că drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României aparține Rusiei. Deputatul este vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

„Este o aberație. Cineva a zburat și a ieșit înapoi [din spațiul aerian al României]. A zburat din Ucraina, a plecat din Ucraina și au dat vina pe Rusia pentru asta. (…) Când spun că s-a întâmplat asta de mai multe ori, cel mai probabil a fost Ucraina. Nu se poate să zboare și să se întoarcă, chiar dacă ar fi așa, ar fi din greșeală. Din punctul de vedere al serviciilor de informații, este o absurditate, pentru că nimeni nu are nevoie de așa ceva. Așa ceva pot face doar oameni care nu se pricep la nimic”, a susținut Cepa.

Amintim că sâmbătă după-amiază o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și două avioane F-16 au interceptat-o. Autorităţile au emis atunci un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească.

MApN a transmis ulterior că a fost vorba despre o drona „Geran” (Shahed-136 iraniană), care a părăsit teritoriul țării noastre și a intrat în Ucraina. Comentariul deputatului din Duma de Stat privind „întoarcerea” dronei de pe traiectoria sa pare să facă referire la acest lucru.

Reacția ambasadei ruse la București

Ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE după acest incident, la numai trei zile după ce anterior fusese chemat în legătură cu dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. În replică, misiunea diplomatică a ironizat MApN privind incidentul de sâmbătă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev susține că „a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni la Antena 3 CNN, că drona care a intrat în spațiul aerian național în weekened este rusească, iar reacția venită de la misiunea diplomatică a Moscovei „este o metodă de a nega evidențele”.