Ce i-a transmis ministra de externe ambasadorul rus, convocat la MAE

HotNews.ro
Reprezentantul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev. Foto: Adi Iacob / Hotnews
Reprezentantul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev. Foto: Adi Iacob / Hotnews

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a i se transmite protestul „ferm” al autorităților române după încălcarea spațiului aerian național de către o dronă a Rusiei. MAE califică incursiunea un „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”.

Diplomatul rus este astfel chemat la MAE la numai trei zile după ce a fost covocat pentru incidentul – tot cu drone rusești – din Polonia.

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025”, a anunţat MAE într-un comunicat remis duminică seară.

Potrivit MAE, partea română a transmis „protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României”.

„Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale”, afirmă MAE, care precizează că a solicitat părţii ruse „să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”.

„România este în permanent contact cu aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE”, precizează în încheiere Ministerul de Externe.

