VIDEO Abia achitat ieri într-un dosar penal, primarul Iașiului a venit din nou astăzi la DNA / Ce spune Mihai Chirica

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a ajuns miercuri în fața procurorilor DNA pentru a da declarații într-un dosar în care aceștia investighează fapte de corupție, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit sursei citate, Chirica a fost citat în dosarele deschise de procurorii DNA în 2024 cu privire la o achiziție de cărbune din 2022 și gestionarea rezervelor de stat de păcură de la CET Holboca.

Publicația Bună Ziua Iași scrie că ancheta a fost declanșată în urma unui control al Curții de Conturi, care ar fi constatat dispariția a peste 500 de tone de păcură din stocurile CET Holboca. Mihai Chirica este acuzat că ar fi aprobat plata a peste 2 milioane de lei pentru a acoperi această lipsă, potrivitBună Ziua Iași.

Reacția lui Mihai Chirica

„Înțeleg că este o dilemă referitor la rezerva de stat de păcură și am fost întrebat dacă avem o evidență a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziție de către ANRSPS (n.r. – Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), urmând ca prin expertize, pe care noi, din fericire le-am făcut și știm care este traseul păcurei, o să se lămurească și dumnealor”, le-a declarat Mihai Chirica jurnaliștilor la ieșirea de la DNA.

El a spus că suspiciunea DNA este legată de faptul că Primăria Iași a plătit o factură către Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, pentru păcură din rezervele de stat, factură pe care nu trebuia să o plătească.

„Dar noi suntem obligați să o facem că se face sub traiectul unei alte legi, nu este o tranzacție comercială. Unitatea militară este cu regim special, face parte din CSAT. Ea se plătește pur și simplu. Noi nu am achiziționat nimic, doar am avut tranzacții pe rezerva de stat în 2022. Discuția a devenit tensionată cu unitatea 515 (n.r. – ANRSPS), i-am dat în judecată la București, avem proces pe rol, ne judecăm cu ei pentru că noi considerăm că avem dreptate și avem și documentele care atestă asta”, a susținut Chirica.

Întrebat de jurnaliști dacă are vreo calitate în dosar, Mihai Chirica a răspuns că are „calitate de primar”. El a precizat că în dosar au mai fost audiați angajați ai primăriei, de la contabilitate, care au plătit factura către autoritatea statului.

Unitatea 515 este un punct de lucru al Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituție coordonată de Secretariatul General al Guvernului.

Achitat marți în alt dosar

Tribunalul Iași l-a achitat marți pe primarul Chirica în dosarul în care acesta era acuzat de DNA că a permis unui om de afaceri să construiască un imobil cu nouă etaje, deși autorizația a fost emisă pentru două. Judecătorii au considerat că nu există suficiente probe în dosar, după cum a scris HotNews.

Mihai Chirica, aflat la al treilea mandat de primar la Iași, a fost trimis în judecată în acest dosar, de către DNA Iași, în iulie 2022, la șapte luni după ce conducerea direcției teritoriale a fost preluată de procuroarea Cristina Chiriac, numită recent procuror general al României. A fost primul dosar „cu impact mediatic” din mandatul Cristinei Chiriac la șefia DNA Iași.