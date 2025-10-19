„Abonamente gratuite la transportul public” pentru proprietarii mașinilor avariate în explozia din Rahova

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, duminică, că Administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor avariate în explozia de vineri dimineață dintr-un bloc din cartierul Rahova, „pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță”.

Edilul a spus că proprietarii mașinilor avariate vor primi „abonamente gratuite la transportul public”.

„Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță. Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an”, a declarat Stelian Bujduveanu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că „mai sunt 78 de persoane cazate în unitățile hoteliere puse la dispoziție de Primăria Capitalei, o parte alegând să meargă temporar la rude”.

„Pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei se află adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin, care vizează mobilitatea, sprijinul financiar, asistența psihologică și planul etapizat de refacere a zonei afectate, despre care veți fi informați pe măsură ce vor fi implementate. Toate măsurile urmează o abordare structurată pe etape, în funcție de urgență și impact: siguranță, sprijin imediat, evaluare, reconstrucție”, a adăugat primarul Capitalei.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.