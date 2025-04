Absent de la cele trei dezbateri publice, George Simion s-a dus la Realitatea Plus: „Sunt singurul dintre competitori care are prieteni în actuala administrație Trump”

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri seară, la Realitatea Plus, că este „singurul dintre competitorii de duminică” care are „relații instituționale” în Statele Unite și „prieteni în actuala administrație Trump”.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, creditat de sondajele de opinie cu cel mai mare scor pentru primul tur de scrutin, a lipsit de la toate cele trei dezbateri electorale organizate în ultima săptămână dinaintea alegerilor prezidențiale, organizate de Digi24, TVR și Antena 3.

Luni seară, Simion a mers la dezbaterea de la Digi24, i-a oferit un buchet de flori Elenei Lasconi, apoi a plecat, invocând că nu poate gira o asemenea dezbatere, în condițiile în care alegerile prezidențiale de anul trecut au fost anulate în mod nejustificat.

Prezent miercuri seară în platoul Realitatea Plus, Simion a susținut că revenirea la turul doi, cu Elena Lasconi și Călin Georgescu, este „singura variantă prin care legea și Constituția pot fi respectate”. Liderul AUR a afirmat că își asumă un mandat de „revenire la adevăr” și „restabilire a ordinii constituționale”, susținând că alegerile din acest an nu mai sunt despre el sau despre AUR, ci despre „poporul român”. „De aceea trebuie să-l aducem pe domnul Călin Georgescu în fruntea țării și acesta este mandatul pe care eu îl am și pentru care candidez”, a spus Simion.

El a precizat că păstrează legătura cu Călin Georgescu și că îl consideră „cel mai calm și echilibrat om” pe care l-a cunoscut în politică. „M-a impresionat și nu știu cum de a avut tăria, în momentul în care era atacat, hărțuit de toți jurnaliștii, să închidă ochii și să continue implacabil să spună ceea ce trebuia să spună, ignorând zgomotul de fond”, a afirmat liderul AUR.

Simion a mai spus că este „în continuare disponibil să răspundă la toate întrebările” și că are „o răbdare ieșită din comun” în această campanie.

„Sunt singurul dintre competitorii de duminică care este cunoscut la Washington și are prieteni în actuala administrație Trump”

Întrebat despre acuzațiile apărute în spațiul public privind un contract de 1,5 milioane de dolari încheiat de AUR cu o firmă de lobby din SUA, Simion a negat că ar fi fost semnat un astfel de contract sau că ar fi fost făcută vreo plată: „Nu, nu am plătit niciun dolar. Nu, nu s-a ajuns la faza la care să avem un contract. A fost o ofertă”.

Liderul AUR a afirmat că firmele de consultanță politică din SUA își oferă în mod legal serviciile și a spus că a preferat să colaboreze cu „tineri români care au o experiență totuși internațională”.

„Lucrurile acestea sunt normale”, a adăugat Simion, dându-l exemplu pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

După ce moderatoarea a spus că ar fi fost justificat ca cineva să plătească pentru ca în „SUA să se afle adevărul poporului român”, liderul AUR a răspuns: „Sunt singurul dintre competitorii de duminică care are relații instituționale, este cunoscut la Washington și are prieteni în actuala administrație Trump. Dacă se mai îndoia cineva, cred că a fost lămuritor episodul de luni cu vizita lui Donald Trump Jr.”

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat oficial că începe un control la partidul AUR, după apariția în presă a informațiilor despre un contract de lobby de 1,5 milioane de dolari, pentru promovarea lui George Simion în SUA. Documentul, despre care prima dată a scris G4Media, apare pe site-ul oficial al Departamentului Justiției din SUA. Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a declarat pentru HotNews că nu a semnat în numele AUR un contract de lobby în SUA și că nu există vreo plată efectuată din contul de subvenție, bani de la bugetul de stat, sau vreun alt cont al partidului pentru acest serviciu.

BGD Legal and Consulting a transmis, într-un răspuns oferit HotNews, că niciun contract cu partidul AUR nu a intrat în vigoare și nu a încasat nicio plată de la formațiunea politică sau firme afiliate.

„Nu a intrat în vigoare niciun contract, nu am facilitat nicio apariție în mass-media până în acest moment și nu a fost făcut niciun schimb de bani între noi și Partidul AUR sau orice grup sau persoană afiliată acestuia”, a transmis compania la solicitarea HotNews.