Abuzuri sexuale pe scară largă în Bundeswehr. Măsurile promise de ministrul Pistorius, într-un moment cheie pentru armata germană

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a promis miercuri noi măsuri pentru combaterea abuzurilor sexuale în cadrul armatei, după ce un raport a evidențiat abateri pe scară largă, într-un moment în care forțele armate încearcă să atragă mai multe tinere în rândurile lor, scrie Reuters.

„În prezent, asistăm la o creștere a numărului de cazuri semnalate. Acest lucru este inacceptabil”, le-a spus Pistorius reporterilor, la Berlin.

Raportul, realizat de Centrul de Istorie Militară și Științe Sociale al armatei germane (Bundeswehr), a arătat că 40% dintre femeile soldat au fost victime ale cel puțin unui episod de comportament sexual necorespunzător în ultimele 12 luni.

Comportamentele au variat de la hărțuire verbală la abuz vizual, cum ar fi expunerea forțată la materiale pornografice, atingeri nedorite sau – în 2% din cazuri – violență sexuală.

Aproximativ 19% dintre soldații de sex masculin au fost, de asemenea, victime ale unor abuzuri similare, soldații non-heterosexuali fiind afectați în mod disproporționat, se arată în raport.

Raportul apare într-un moment în care Germania urmărește să-și transforme armata în cea mai puternică din Europa, după decenii de subinvestiții care au dus la reducerea forțelor armate la o fracțiune din dimensiunea pe care o aveau în timpul Războiului Rece.

Anul trecut, guvernul de la Berlin a aprobat planuri privind serviciul militar voluntar, menite să dubleze numărul rezerviștilor instruiți la aproximativ 200.000, pe lângă obiectivul de a avea cel puțin 260.000 de soldați în serviciul activ.

Raportul, bazat pe întrebările dintr-un chestionar trimis către 45.000 de militari activi, a indicat că numărul real al cazurilor de abuz este probabil mult mai mare decât cel raportat oficial.

„Vorbim aici despre un număr de cazuri de trei până la cinci ori mai mare decât cel raportat efectiv. Nu este de mirare că tinerele femei din rândurile inferioare ale ierarhiei militare sunt afectate în mod special”, a declarat Pistorius.

„Pentru mine, este clar că acest studiu privind cazurile neraportate a reprezentat punctul de plecare; a fost începutul, nu sfârșitul problemei”, a spus Pistorius.

El a promis noi măsuri pentru a facilita raportarea abuzurilor și urmărirea acțiunilor întreprinse și a afirmat că vor fi oferite mai multe sfaturi celor care raportează abuzuri. Comandanților li se va atribui o responsabilitate mai mare în ceea ce privește luarea de măsuri.

„Oricine eșuează în a fi un exemplu, sau chiar tolerează abaterile disciplinare sau nu le tratează în mod consecvent, nu va mai ocupa o funcție de conducere”, a adăugat ministrul german al Apărării.