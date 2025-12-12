Abuzurile sistemice din justiție, denunțate de judecători și procurori, într-una din cele mai corupte țări din UE. Ce scrie o prestigioasă agenție de presă că s-a întâmplat cu lupta anticorupție de la noi

Aproximativ o mie de persoane protestează în Piața Victoriei în urma materialului Recorder ce privește funcționarea justiției, cerând demisia Liei Savonea, în București, pe 11 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul de justiție din una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicușor Dan să îi cheme la consultări, scrie vineri prestigioasa agenție de presă Reuters, într-un articol despre evenimentele din România declanșate de publicarea investigației Recorder „Justiție Capturată”.

Documentarul difuzat marți pretinde că arată cum judecătorii șefi, care sunt numiți politic, folosesc lacunele legale pentru practici neetice, inclusiv achitări discutabile, și cum judecătorii sau procurorii care se plâng pot fi adesea supuși unor acțiuni disciplinare, notează Reuters.

Judecătorii și procurorii au semnat o scrisoare deschisă publicată pe rețelele de socializare în care denunță „disfuncționalități profunde și sistemice” în sistemul judiciar.

„Adevărul și integritatea nu trebuie penalizate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt amenințate”, citează agenția de presă din scrisoarea deschisă a magistraților.

Bruxellesul a ținut sistemul românesc de justiție sub monitorizare specială (referire la Mecanismul de Verificare – MCV, n.r.) după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, dar după ce aceasta a fost ridicată în 2023, ritmul anchetelor anticorupție a încetinit, iar justiția a pronunțat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupției a slăbit, notează agenția.

Mai mulți judecători și procurori care s-au pronunțat împotriva abuzurilor sistemice de-a lungul anilor au fost transferați, retrogradați, anchetați sau concediați.

Liderii români din domeniul afacerilor au susținut vineri scrisoarea deschisă, afirmând că guvernul ar trebui să fie pregătit să modifice legile, dacă este necesar, să sporească transparența și să protejeze magistrații care își exprimă opinia.

Proteste

Aproximativ 1.000 de români au protestat joi la București ca reacție după documentar, scandând „Justiție, nu corupție”, într-un ecou al protestelor de stradă în masă din 2017 împotriva planurilor guvernului de stânga de atunci (referire la PSD și la celebra OUG 13, n.r.) de a dezincrimina unele infracțiuni de corupție. Planurile au fost ulterior abandonate, notează Reuters.

Documentarul, realizat de publicația independentă Recorder, a stârnit critici din partea judecătorilor din cadrul autorității de supraveghere judiciară din România, care au afirmat că investigația a pătat reputația sistemului judiciar.

Anunțând decizia sa de a organiza consultări cu membrii sistemului de justiție pe 22 decembrie, președintele Nicușor Dan este citat afirmâd că, atunci când atât de mulți magistrați se plâng de „o problemă de integritate în sistemul judiciar, lucrurile sunt foarte grave”.

În România, președintele numește judecătorii și procurorii șefi, amintește agenția de presă.

Articolul publicat de Reuters este însoțit de patru subtitluri: