Acces mai ușor la analizele de sânge. Modificarea propusă de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, la Digi24, că se ia în calcul o nouă modificare legislativă care să ducă la creşterea accesului la analizele de sânge. Astfel, recoltarea de analize s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, acolo unde există infrastructura, iar probele să fie prelucrate de către laboratoarele spitalelor publice.

„Dacă aplicăm un set de măsuri şi un set de modificări legislative, un set de reforme, putem reaşeza serviciile din sistem astfel încât, cu acelaşi buget, care nu este unul mic, vorbim de un buget de aproximativ 80 de miliarde, un buget care s-a dublat în ultimii patru ani de zile, putem eficientiza serviciile şi, foarte important, putem creşte accesul oamenilor la servicii de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

El a dat ca exemplu decontarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a serviciilor realizate prin caravane mobile, ceea ce va creşte accesul pacienţilor care trăiesc în zone defavorizate la servicii medicale şi va stimula spitalele publice şi spitalele private să poată organiza, fie separat, fie în parteneriat, caravane mobile de screening pentru cardiologie, oncologie, pediatrie.

„Nu este nimic bătut în cuie”

„Această măsură se poate aplica imediat, odată cu publicarea pachetului în Monitorul Oficial şi este, poate, primul parteneriat transparent şi corect şi de încredere între sistemul public şi sistemul privat de sănătate”, a adăugat Rogobete.

El s-a referit şi la creşterea programului de lucru în ambulatoriile de specialitate până la ora 20, acolo unde se poate şi pentru specialităţile pentru care se poate.

„Am avut o discuţie bună, recentă, cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu domnul premier, cu domnule Ilie Bolojan, şi ne gândim în viitorul apropiat, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge. Pentru că am văzut în săptămânile trecute a existat o nemulţumire publică, sigur, justificată cu privire la acel plafon la anumite laboratoare private care realizează analize de laborator, analize de sânge. Şi ne-am gândit să creştem accesul oamenilor la analize în sistemul public şi să implicăm pe cât se poate de mult medicii de familie în acest proces atât de important”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat rolul important al medicilor de familie, spunând că apreciază munca pe care aceştia o fac. „Îi apreciez enorm pentru munca pe care o fac, au fost puşi de multe ori într-o ipostază neplăcută în faţa opiniei publice, însă nu este vina lor că sistemul a fost poate nepăsător sau nefuncţional”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a explicat că, în principiu, recoltarea de analize s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, acolo unde există infrastructura, iar probele să fie prelucrate de către laboratoarele spitalelor publice.

„Este doar o idee, nu este nimic bătut în cuie în momentul de faţă, dar este un mecanism, dacă doriţi, o formulă administrativă care se întâmplă în multe state europene, în special în Spania, de acolo este modelul”, a menţionat Rogobete.