Accesul la datele privind beneficiarii reali ai companiilor din România, limitat în urma unei decizii a CJUE

Doar solicitanții care pot dovedi că au un interes legitim mai primesc acces la informații privind beneficiarii reali ai companiilor înregistrate la Registrul Comerțului, după ce legislația locală privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificată în luna mai a acestui an.

Astfel, pentru ca solicitările de date privind beneficiarii reali să aibă succes, cererile trebuie să fie foarte bine documentate, în condițiile în care legislația nu definește clar „interesul legitim” și încă nu a fost publicat un ghid oficial în acest sens.

Anterior acestor modificări, orice persoană fizică sau juridică putea solicita și primi informații despre beneficiarii reali ai companiilor înregistrate în România.

Obligativitatea companiilor de a raporta beneficiarii reali către Oficiul Național al Registrului Comerțului rămâne în vigoare, modificarea legislativă vizând doar limitarea accesului publicului la aceste informații, în urma unei decizii din noiembrie 2022 a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care produce efecte la nivelul UE.

CJUE a decis că accesul nelimitat la date încalcă dreptul la viață privată

În noiembrie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că accesul public nelimitat la registrele privind beneficiarii reali (UBO) – o caracteristică esențială a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor – încalcă drepturile fundamentale la viață privată și protecția datelor consacrate de Carta UE.

Decizia, emisă în cauzele conexate C37/20 și C601/20, a fost un adevărat punct de cotitură cu privire la abordarea autorităților naționale din UE în ceea ce privește accesul la datele beneficiarilor reali. Lupta împotriva spălării banilor a rămas o prioritate, dar Curtea a constatat că expunerea datelor personale ale beneficiarilor reali către oricine, fără condiții, generează un risc de interferență cu dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, depășind scopul legitim de transparență și prevenire a spălării banilor.

Hotărârea a obligat statele membre să își regândească abordarea, iar România nu a făcut excepție.

Reguli noi în Europa: Confidențialitatea câștigă teren în registrele UBO

Impactul s-a simțit la nivel european, statele membre fiind ghidate de același principiu, implementat cu nuanțe locale: mai puțin acces deschis, fără a restricționa accesul justificat.

Luxemburg se numără printre primele state care au limitat accesul public la registrul UBO, permițând consultarea doar pentru: (i) profesioniști (bănci, notari, avocați), (ii) organisme de autoreglementare, servicii publice și autorități administrative, și (iii) persoane care demonstrează un interes legitim (inclusiv organizații nonprofit axate pe combaterea spălării banilor și finanțării terorismului). Nivelul disponibil de informații diferă în funcție de categorie.

În aceeași linie, două decizii recente ale Curții Supreme din Cehia (25 august 2025 nr. 27 Cdo 1368/2024 și 26 august 2025 nr. 27 Cdo 1548/2024) au confirmat că prevederile legislației cehe care permit accesul public general la datele din registrul beneficiarilor reali încalcă dreptul UE. Astfel, s-a stabilit că, pe perioada în care registrul este accesibil public, autoritățile nu pot sancționa neînregistrarea datelor privind beneficiarii reali. Este de așteptat ca legiuitorul ceh să modifice legea pentru a restricționa accesul public la datele din registru, aliniindu-se jurisprudenței UE. După ce accesul public va fi limitat, este probabil ca aplicarea sancțiunilor pentru neînregistrarea UBO-ului să fie reluată.

România: De la acces deschis la interes legitim

În România, impactul imediat s-a resimțit la ghișeul Oficiului Registrului Comerțului: prin modificările introduse prin Legea 86/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, accesul la extrasele UBO a trecut rapid de la acces deschis la un filtru de interes legitim.

Astfel, începând cu luna mai 2025, solicitanții trebuie să dovedească un interes legitim – un motiv concret pentru a obține date din registrul UBO. În lipsa unei definiții clare în legislație, „interesul legitim” va fi interpretat în practică de autorități și instanțe, iar până la apariția unor ghiduri oficiale, entitățile ar trebui să documenteze temeinic solicitările de acces la datele UBO.

Această modificare a reflectat mesajul central al hotărârii CJUE: transparența rămâne vitală pentru combaterea criminalității financiare, dar trebuie echilibrată cu drepturile persoanelor și riscul de abuz, profilare sau expunere la pericole.

Atenție! Cadrul juridic național din România rămâne neschimbat

Hotărârea CJUE nu a modificat cadrul legal aplicabil UBO din România. Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, precum și asociațiile și fundațiile trebuie să își identifice și să își înregistreze în continuare în mod corect beneficiarii reali, astfel că obligațiile de conformare rămân aceleași – doar regulile privind accesul publicului la astfel de informații s-au schimbat.

În cazul în care nu este respectată obligația legală de depunere a declarației privind beneficiarii reali, entitatea riscă aplicarea de sancțiuni contravenționale de până la 10.000 lei, iar în caz de nedepunere a declarației în termen de 30 de zile de la aplicarea sancțiunii, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.

De urmărit: reglementările europene sunt în continuă evoluție. În 2027 va intra în vigoare noul regulament european privind UBO, Regulamentul UE 1.624/2024, parte din pachetul legislativ AML. Acesta, având aplicabilitate directă, va institui la nivel european accesul limitat la registrele naționale privind beneficiarii reali numai pe baza justificării unui interes legitim.

Anda Rojanschi, Partener, D&B David și Baias

Adina Oprea, Counsel, D&B David și Baias

Adriana-Monica Popa, Avocat Senior, D&B David și Baias

Articol susținut de PwC România