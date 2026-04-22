Accesul pacienților oncologici la serviciile de radioterapie este îngreunat și limitat

Reprezentanții asociațiilor de pacienți cu boli oncologice au adresat autorităților o scrisoare deschisă în care semnalează dificultățile tot mai mari întâmpinate în accesarea serviciilor medicale de radioterapie de care au nevoie pentru a supraviețui. Județe întregi nu au niciun centru care să ofere astfel de servicii. Bolnavii cu cancer cer utilizarea tuturor resurselor existente, indiferent dacă acestea aparțin statului sau zonei private.

Într-o Scrisoare deschisă adresată autorităților de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, FABC, președintele Cezar Irimia atrage atenția asupra problemelor în creștere legate de diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților cu boli oncologice, dar și a celor cu boli cronice.

„Măsurile legislative și administrative adoptate îngreunează și limitează accesul pacienților la servicii medicale. Peste toate acestea, se suprapune problema suportării costurilor primei zile de concediu medical pentru cronici, problema nerezolvată de peste patru luni de zile, în ciuda promisiunilor și angajamentelor asumate de autorități. În cazul pacienților oncologici, dorim să vă sesizăm problema accesului la servicii de radioterapie, exemplificând-vă un caz concret, generat de motive pe care nu le putem înțelege”, se arată în documentul mai sus citat.

Astfel, nevoia de tratament prin radioterapie este mare și va fi și mai mare. „Capacitatea de tratament, indiferent dacă este în centre publice sau în centre private, nu poate fi considerată suficientă din niciun punct de vedere”, consideră reprezentanții pacienților oncologici.

Autorităţile susțin că serviciile de radioterapie în zona București-Ilfov sunt furnizate prin aproximativ 25 de acceleratoare, dintre care 13 sunt în centre publice. Adică mai mult de jumătate din servicii ar trebui să fie acordate pacienților în centre publice, în condiții de celeritate și calitate crescută a actului medical. Realitatea ne arată însă că această capacitate este doar pe hârtie și centrele publice din zona București-Ilfov acoperă la ora actuală doar puțin peste 10% din necesarul de servicii de radioterapie, raportat la valoarea decontărilor din programul național. Acest procent a fost în continuă scădere în ultimii ani, cu 15% în 2023 și 12% în 2024”, potrivit documentului.

În plus, mai spune Irimia, centrele din București-Ilfov sunt suprasolicitate prin accesarea lor de către pacienți din județele Călărași, Ialomița, Giurgiu și Dâmbovița, județe în care nu există centre de radioterapie și care, cumulat, au o populație de peste 1.300.000 de persoane.

În aceste condiții, orice resursă suplimentară care poate să fie folosită în cadrul Programului național de oncologie este vitală pentru pacienţii care au indicație de radioterapie, indiferent dacă aceasta vine din sectorul public sau cel privat, mai spune reprezentatul FABC.

„Urgentați accesul la serviciile de care pacienţii au nevoie, și nu condiționați pe criterii pur administrative accesul acestora la tratament. Nu ne interesează de și unde îl primim, în sectorul public sau în sectorul privat, atât timp cât îl primim când avem nevoie, în condiții de siguranță și de calitate a actului medical”, subliniază documentul.

Ce alte puncte sunt subliniate în Scrisoarea Deschisă

Conform tuturor analizelor și prognozelor instituțiilor de profil ale Organizației Mondiale a Sănătății, Uniunii Europene și României, cazuistica oncologică este în continuă creștere, la nivel mondial, al Uniunii Europene și al României. În plus, un procent important (50-60%) dintre pacienții diagnosticați au indicație de radioterapie.

Datele arată și că:

În România, distribuția resurselor de radioterapie este inegală, regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est înregistrează un deficit major de infrastructură de radioterapie, în ciuda concentrării din zona București-Ilfov.

Resursele din zona București-Ilfov sunt suprasolicitate, deoarece servesc o parte importantă a țării. București și Ilfov funcționează ca centru oncologic regional și național, diagnosticând și tratând pacienți din Ilfov, județele limitrofe și alte județe din zona sudică a României lipsite de infrastructura de radioterapie și specialiști.

Pe baza incidenței afecțiunilor deja diagnosticate și a proporției de 55% pacienți cu indicație de radioterapie, necesarul anual de tratament doar în aria București–Ilfov și județe limitrofe este de minim 10.000 pacienți/an. Doar în primele trei trimestre din anul 2025, centrele de radioterapie din această zona au tratat peste 9.000 de pacienți in cadrul programului național de radioterapie.

