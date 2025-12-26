VIDEO Accident cu 11 mașini și aproape 30 de persoane pe drumul expres Pitești-Craiova. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

O persoană a fost transportată la spital, în timp ce alte două au primit îngrijiri medicale la fața locului după ce 11 mașini au fost implicate vineri într-un accident rutier pe DEX 12, pe sensul Pitești-Slatina, potrivit anunțului făcut de Ministerul Sănătății.

Instituția spune că accidentul s-a produs la kilometrul 80, „fiind implicate 11 autoturisme și un total de 27 de persoane”.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt pentru gestionarea eficientă a situației.

„Conform datelor existente până în acest moment, nu sunt persoane încarcerate. Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare”, se arată în comunicat.

Ministerul Sănătății a precizat că o persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior. Alte două persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.

„Intervenția este asigurată de forțe medicale și de salvare extinse, fiind mobilizate: 3 ambulanțe ASAS, 8 echipaje SMURD, 2 ATPVM, 1 autospecială de descarcerare ușoară, 1 autospecială de descarcerare grea, 2 ambulanțe SAJ. În sprijinul intervenției acționează și ISU Argeș”, a adăugat Ministerul Sănătății, precizând că „situația este în dinamică”.