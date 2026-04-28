Accident cu 13 răniți între un microbuz și un autoturism, în Maramureș. Plan Roșu activat

Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui accident produs marţi dimineaţă, la ieşire din localitatea Baia Sprie, din judeţul Maramureş. Numărul mare de victime a impus activarea Planului roşu de intervenţie, au transmis autoritățile.

„Accident rutier produs între un autoturism şi un microbuz, pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie”, a anunţat ISU Maramureş, citat de News.ro.

Toate cele 13 persoane implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele specializate. Zece dintre acestea, conştiente şi cooperante, sunt transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce trei victime au refuzat transportul, a precizat sursa citată.

La locul accidentului au intervenit o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere şi două ambulanţe SMURD, sprijinite de două echipaje ale serviciului judeţean de ambulanţă.

La ora actuală, Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.