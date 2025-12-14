Accident cu patru maşini pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Trei persoane au fost duse la spital

Accidentul în care au fost implicate patru mașini s-a produs duminică dimineață, pe autostrada A1, pe sensul spre Pitești, a transmis Centrul Infotrafic.

UPDATE: ISU Argeş a precizat că echipajele medicale au asistat şi transportat la spital trei persoane, potrivit News.ro.

Accidentul s-a produs la kilometrul 109, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş. Patru persoane primesc îngrijiri medicale, la fața locului, în urma incidentului, potrivit Centrului Infotrafic.

Traficul rutier este întrerupt pe sensul de mers spre Piteşti, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 08:00.