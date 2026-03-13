Accident cu trei mașini şi un moped, în Bucureşti. A fost avariat şi un troleibuz / Doi bărbaţi au fost duși la spital

Trei autoturisme şi un moped au fost implicate, vineri seară, într-un accident rutier produs pe Calea Griviţei din Bucureşti, în urma impactului fiind avariat şi un troleibuz, scrie News.ro. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital. Poliţiştii rutieri au instituit restricţii de trafic pe Calea Griviţei, atât dinspre Podul Grant, cât şi dinspre Pasajul Basarab.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliţiei Capitalei, au fost implicate trei autovehicule şi un moped, iar în urma impactului a fost avariat şi un troleibuz.



În urma accidentului de circulaţie, doi dintre şoferii implicaţi, în vârstă de 27 şi 62 de ani, au necesitat îngrijiri medicale şi au fost transportaţi la spital.



Poliţiştii rutieri au testat patru şoferi cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”. Cel de-al cincilea nu a putut fi testat din motive medicale, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea spitalicească unde a fost transportat.



Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.