Accident grav în Germania. Zeci de răniți după ciocnirea a două tramvaie la Dusseldor

Tramvaiele care s-au ciocnit la Dusseldor Foto: David Young / AFP / Profimedia

Două tramvaie s-au ciocnit frontal sâmbătă în oraşul german Dusseldorf, accident soldat cu rănirea a peste 50 de persoane, multe dintre ele necesitând spitalizare, au anunţat serviciile de urgenţă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 11:30 (09:30 GMT) într-o intersecţie aglomerată din acest oraş din vestul Germaniei.

Un număr de 28 răniţi au fost transportaţi la spital, în timp ce alţi 28 care au suferit răni minore au fost trataţi la faţa locului.

Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar poliţia a deschis o anchetă.