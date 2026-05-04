Accident grav la un show auto, după ce un „monster truck” a intrat în public în Columbia
Cel puțin trei persoane au murit și 38 au fost rănite duminică la un show automobilistic din sud-vestul Columbiei, după ce un monster truck a lovit zeci de spectatori, au anunțat autoritățile, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.
Bilanțul anunțat inițial a fost de 2 morți, dar a fost rectificat ulterior la trei morți, după cum a anunțat duminică seara Juan Carlos Munoz, primarul din orașul Popayan, unde s-a produs incidentul.
Pe rețelele sociale circulă imagini cu vehiculul, un 4×4 cu roți supradimensionate cunoscut sub denumirea de „monster truck”, în timp ce parcurge un traseu cu obstacole în timpul unei demonstrații.
Femeia care conducea autovehiculul nu a reușit să frâneze după o cascadorie și, brusc, vehiculul s-a îndreptat spre spectatori, după ce a răsturnat barierele metalice care separau publicul de pistă.
„Suntem profund întristați de acest accident (…) care s-a soldat, potrivit datelor provizorii, cu peste 38 de răniți și trei morți”, a declarat Munoz într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.
Oamenii au mers cu copiii la show-ul auto în care a avut loc accidentul
Mass-media locală a relatat că printre persoanele decedate se află o fetiță și mai mulți minori au fost răniți.
Potrivit ziarului columbian El Espectador, care citează un oficial al orașului Popayan, fetița care a murit avea 10 ani.
Guvernatorul local Octavio Guzman a declarat că pompierii și ambulanțele au preluat răniții, unii dintre ei fiind transportați la spitalele din oraș.
Primarul orașului a declarat că a ordonat declanșarea unei „anchete riguroase” pentru a elucida condițiile în care s-a produs acest accident, care „nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”.