Accident grav la un show auto, după ce un „monster truck” a intrat în public în Columbia

Vehicul de tip „monster truck" la un show auto din Columbia

Cel puțin trei persoane au murit și 38 au fost rănite duminică la un show automobilistic din sud-vestul Columbiei, după ce un monster truck a lovit zeci de spectatori, au anunțat autoritățile, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Bilanțul anunțat inițial a fost de 2 morți, dar a fost rectificat ulterior la trei morți, după cum a anunțat duminică seara Juan Carlos Munoz, primarul din orașul Popayan, unde s-a produs incidentul.

Pe rețelele sociale circulă imagini cu vehiculul, un 4×4 cu roți supradimensionate cunoscut sub denumirea de „monster truck”, în timp ce parcurge un traseu cu obstacole în timpul unei demonstrații.

Femeia care conducea autovehiculul nu a reușit să frâneze după o cascadorie și, brusc, vehiculul s-a îndreptat spre spectatori, după ce a răsturnat barierele metalice care separau publicul de pistă.

„Suntem profund întristați de acest accident (…) care s-a soldat, potrivit datelor provizorii, cu peste 38 de răniți și trei morți”, a declarat Munoz într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Vehiculul implicat în accidentul din Popayan s-a oprit în cele din urmă într-un stâlp

Oamenii au mers cu copiii la show-ul auto în care a avut loc accidentul

Mass-media locală a relatat că printre persoanele decedate se află o fetiță și mai mulți minori au fost răniți.

Potrivit ziarului columbian El Espectador, care citează un oficial al orașului Popayan, fetița care a murit avea 10 ani.

Guvernatorul local Octavio Guzman a declarat că pompierii și ambulanțele au preluat răniții, unii dintre ei fiind transportați la spitalele din oraș.

Primarul orașului a declarat că a ordonat declanșarea unei „anchete riguroase” pentru a elucida condițiile în care s-a produs acest accident, care „nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”.