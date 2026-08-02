Accident între două motociclete pe Transalpina

Doi motociclişti au fost răniţi într-un accident produs duminică după-amiază pe DN 67C – Transalpina, după ce vehiculele au intrat în coliziune în zona barajului Oaşa, a informat Inspectoratul de Poliţie Alba, citat de Agerpres.

„Poliţiştii Biroului Rutier Sebeş s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că un cetăţean maghiar, în vârstă de 35 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67C, la km 71, nu ar fi adaptat viteza, într-o curbă, şi a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula regulamentar din sens opus, condusă de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din judeţul Sibiu”, au transmis reprezentanţii IPJ Alba.

Cei doi motociclişti au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat IPJ Alba.

Cercetările sunt continuate pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

În urmă cu zece zile, un motociclist din Ungaria, în vârstă de 50 de ani, a murit într-un accident pe DN 67C – Transalpina, în apropierea localităţii Şugag, după ce, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părţii carosabile.