Accident între un microbuz școlar și un TIR în judeţul Dâmboviţa. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie / Intervine un elicopter SMURD

Un microbuz școlar şi un autocamion s-au ciocnit vineri dimineață în localitatea Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa. În urma accidentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, având în vedere numărul mare de persoane implicate, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:50.

„Din primele date, pe raza localităţii Tărtăşeşti s-ar fi produs o coliziune între un microbuz şcolar şi un ansamblu de vehicule. În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, a precizat DSU.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate numeroase resurse:

• 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă 2 echipaje SMURD din cadrul ISU București-Ilfov

• 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare

• 1 autospecială de descarcerare

• 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM)

• 1 post medical avansat (PMA)

• 5 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean

• 1 elicopter SMURD

„Echipajele operative acționează pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și gestionarea situației la fața locului”, a precizat DSU.