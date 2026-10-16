Accident la intrarea în Eurotunel: Un microbuz a lovit un tren / Sunt 19 pasageri răniți

Coliziunea dintre microbuzul care transporta șoferi de camioane și un tren de marfă s-a produs joi seară, în apropierea intrării franceze în Tunelul de sub Canalul Mânecii.

În urma impactului, care a avut loc în jurul orei locale 20:00 la platforma de încărcare din Coquelles, lângă Calais, șoferul vehiculului și 18 pasageri au fost răniți. Două dintre victime se află în stare gravă și au fost evacuate de urgență cu un elicopter, anunță autoritățile franceze citate de BBC.

Toți pasagerii microbuzului erau bărbați de diferite naționalități, care urmau să se îmbarce pe serviciul feroviar de navetă Le Shuttle.

Autoritățile locale spun că este „prima dată când are loc un incident de acest tip” pe o platformă de încărcare a Eurotunnel și explică ce s-a întâmplat.

„Două trenuri se aflau de o parte şi de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă grea în vederea unei călătorii pe sub Canalul Mânecii, iar un alt tren, care fusese încărcat anterior, era pe punctul de a pleca.

Din motive care rămân deocamdată necunoscute, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul care pleca. Vehiculul nu s-a răsturnat, se află încă în poziţie verticală – însă şocul şi coliziunea au provocat răni persoanelor implicate”, a explicat subprefectul local, Agathe Cury.

Traficul de marfă şi de pasageri Eurostar prin tunel a fost oprit pentru scurt timp pentru evacuarea persoanelor rănite, dar a fost reluat la scurt timp după incident.

Accidentul „nu implică şi nu afectează trenurile Eurostar care circulă spre şi dinspre Londra. Toate trenurile Eurostar vor circula conform programului”, a anunțat Eurostar, într-un comunicat.

Autoritățile anunță că a fost declanşată o anchetă în acest caz.