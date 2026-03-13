Accident la Pod Europa, la intrarea în București. O femeie a murit, mai mulți oameni sunt răniți / Trafic restricționat

Un accident de circulație, în care au fost implicate patru mașini, s-a produs vineri după-amiază în zona Pod Europa, pe sensul de intrare în Municipiul București, anunță Brigada Rutieră. În urma accidentului, o femeie a murit, iar alte persoane primesc îngrijiri la fața locului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:20.

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate patru autovehicule”, a tranmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Potrivit poliției, o femeie de 52 de ani a murit, iar la acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Urmează să fie stabilit numărul persoanelor care vor fi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea unei femei, pasager, în vârstă de 52 de ani, au aplicat manevre de resuscitare asupra acesteia, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul”, a mai transmis Brigada Rutieră.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind “zero”.

În urma accidentului, polițiștii au restricționat total circulația pe sensul de intrare în București, dinspre Afumați, traficul rutier fiind deviat către alte intrări în Capitală.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.