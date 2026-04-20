„Această coaliție s-a terminat”. Kelemen Hunor pune însă o întrebare incomodă după decizia PSD

„S-a terminat această coaliție așa cum a fost formată ea anul trecut”, a spus luni liderul UDMR, Kelemen Hunor, în contextul deciziei PSD de a-i retrage încrederea politică premierului Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Kelemen Hunor au fost făcute pentru Digi24 înainte de oficializarea deciziei luate de social-democrați la referendumul intern desfășurat la Palatul Parlamentului și au fost difuzate în cursul serii, într-un interviu preînregistrat, după prima reacție venită din partea șefului guvernului.

„În momentul în care unul dintre membrii coaliției se retrage – își retrage miniștrii, că am înțeles că ăsta va fi scenariul – dacă la sfârșitul zilei votul este în sensul anunțat și premierul nu își dă demisia, am înțeles că nu va face acest lucru, și se retrag miniștrii, atunci înseamnă că s-a terminat această coaliție așa cum a fost formată ea anul trecut, în mai – la începutul lunii iunie, nu mai funcționează. Asta înseamnă că avem o criză guvernamentală, nu spun politică, că totuși politica e mai complicată și mai mare, dar avem o problemă în coaliția de guvernare. Deci, nu există în acel moment o majoritate parlamentară, nu știu care va fi următorul pas”, a declarat președintele UDMR.

„Se poate merge de la tabula rasa și nu există coaliție, ne așezăm la masă noi cei care credem că pot forma o majoritate și totul se reia de la zero. Asta este una dintre variante. Și celelalte variante sunt în jurul celor care rămân în guvern – să se formeze o majoritate de parlamentari, o majoritate de susținere fără să atragi pe altcineva în guvern. Sigur, există și varianta opoziția preia guvernarea”, a mai spus Kelemen Hunor.

El a punctat și care va fi „problema cea mai mare” pentru țara noastră, care va veni în zilele următoare.

„Problema cea mai mare în acest moment este că în ziua de joi sau după ziua de joi – cum se vor uita creditorii României la țara noastră. Iarăși, dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu, deci trebuie luat în calcul și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție, în sensul de a învesti un guvern prin parlament, inclusiv, dacă e cazul, un guvern minoritar. Dar rămâne întrebarea: cu cine? Cu cine ajungi acolo?”, a mai declarat liderul UDMR

„Noi nu avem niciun motiv ca noi (UDMR, n.r.) să ne retragem din guvern”, a punctat Kelemen Hunor.

Premierul Ilie Bolojan a spus mai devreme în cursul serii că decizia PSD de retragere a sprijinului politic în cazul său este „complet greșită și total iresponsabilă”, subliniind că va continua să-și exercite mandatul de premier și va asigura guvernarea.

PSD a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern – 97,7% au fost „pentru” retragerea sprijinului politic lui Bolojan, iar 2,3% au votat „împotrivă”.