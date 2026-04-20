ÎN SCURT TIMP Prima reacție din USR, după ce PSD a decis ruperea coaliției. Dominic Fritz așteaptă anunțul lui Bolojan

Prima reacție din USR, după ce PSD a decis ruperea coaliției. Dominic Fritz așteaptă anunțul lui Bolojan

Președintele USR, Dominic Fritz, este așteptat să iasă într-o conferință de presă luni seară și să ofere prima reacție a formațiunii pe care el o conduce, după ce PSD a votat în referendumul intern desfășurat la Palatul Parlamentului să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Conferința lui Dominic Fritz va fi organizată puțin mai târziu în cursul serii, după declarațiile de presă pe care urmează să le facă premierul Ilie Bolojan la sediul PNL.

Surse din PNL susțin pentru HotNews că, în ședința care încă e în desfășurare, toți șefii de filiale care au luat cuvântul și-au exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan. Totodată, declarațiile așteptate inițial la ora 20.00, au fost amânate cu câteva zeci de minute, deoarece ședința liberalilor nu s-a încheiat. Momentan, nu este clar în cât timp va ieși șeful guvernului în fața presei.

Știrea inițială: PSD a decis astăzi, într-o consultare cu rezultat așteptat, să retragă sprijinul politic premierului Bolojan. „Vom acționa”, a spus Sorin Grindeanu la final întâlnirii.

În paralel, o ședință ședință PNL este organizată la sediul partidului din Modrogan. Cu puțin timp înainte să înceapă, mai mulți lideri PNL au spus, din nou, că partidul va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și după ce PSD îi va retrage sprijinul politic.

În timpul ședinței, Ilie Bolojan le-a mulțumit colegilor săi că nu au dat replici celor din PSD și a spus că social-democrații au început atacurile din toamnă: „Probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor”, a spus premierul, potrivit mai multor surse liberale.

Ilie Bolojan a afirmat în repetate rânduri că nu va demisiona, iar PSD a avertizat că, în acest scenariu, își va retrage miniștrii din Guvern.

Cel mai nou mesaj al lui Fritz

Dominic Fritz a spus că formațiunea pe care o conduce va apăra „cu toate puterile” această guvernare care a început să reformeze statul și „să oprească robinetele” și a atras atenția social-democraților că declanșarea unei crize politice va sărăci țara și mai mult.

„Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea. Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat”, a scris duminică seară liderul USR, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Fritz a anunțat că formațiunea lui nu renunță la luptă.

„USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi. Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi. Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie”, a precizat el.