„Acest lucru este foarte diferit de viața normală”: Pregătiri pentru scenariul unui atac din est în Arctica norvegiană

Un marinar privește prin binoclul său la bordul San Giusto, o navă de desant amfibiu a Marinei Militare Italiene care participă la exercițiul militar „Cold Response” organizat de NATO în Norvegia, FOTO: John MacDougall / AFP / Profimedia Images

În Portul Narvik din Arctica norvegiană, medicul-șef al orașului privește cum zeci de „răniți” sunt coborâți dintr-un tren și triați înainte de a fi transportați cu ambulanțele către spitalele din apropiere, relatează Reuters.

Thomas Hultstedt se află aici pentru a observa și a învăța în timpul unui exercițiu care face parte din „Cold Response” manevrele organizate de NATO în Arctica europeană o dată la doi ani. Acestea au început luni și pun un accent mai mare anul acesta pe rolul civililor, al companiilor și al instituțiilor publice în sprijinirea forțelor armate în caz de război.

Hultstedt și alți membri ai personalului medical repetă un scenariu potrivit căruia războiul a început în Finlanda, iar soldați americani și norvegieni care luptă pe linia frontului, precum și civili, trebuie transportați în Norvegia pentru tratament medical.

Conform simulării, aproximativ 1.200 de persoane ar urma să fie transportate în următoarele zece zile la Narvik, deși exercițiul propriu-zis durează doar o zi – joi – și implică aproximativ 100 de voluntari, inclusiv studenți, care joacă rolul „răniților”.

„Nu am mai participat niciodată la un astfel de exercițiu”, a declarat Hultstedt cu câteva minute înainte ca trenul cu răniții să ajungă la chei.

„Este bine în sensul că te pregătești pentru lucruri care ies din comun. Acest lucru este foarte diferit de viața normală. Aceasta este o situație de război”, a subliniat el.

Trenul a venit din Finlanda prin Suedia până la Narvik, unde voluntarii vor fi „tratați” în spitale civile din regiune. Într-o situație reală, ei ar fi apoi trimiși mai departe în sudul Norvegiei sau în străinătate.

Personal al serviciilor de urgență civile participă la exercițiul militar „Cold Response” din Norvegia, FOTO: John MacDougall / AFP / Profimedia Images

Exerciții militare comune după ce toate țările nordice au intrat în NATO

Hultstedt spune că acest tip de exercițiu era de neconceput acum cinci ani.

„Atunci, Suedia și Finlanda nu făceau parte din NATO… Acum, Norvegia trebuie să facă mai mult. Trebuie să aducem echipamente și să scoatem răniții”, a declarat el pentru Reuters.

Finlanda și Suedia au aderat la alianța militară în 2023, respectiv în 2024, după ce invadarea Ucrainei de către Rusia le-a convins să renunțe la neutralitatea de decenii. Norvegia a intrat în NATO în 1949, ca membru fondator.

Deși planificatorii militari ai NATO nu menționează niciodată Rusia cu numele, scenariul pentru care se antrenează implică un atac din partea unui „inamic din est”. Rusia se află la aproximativ 600 km spre est, în linie dreaptă.

Moscova a respins în repetate rânduri drept „alarmism nefondat” sugestiile potrivit cărora ar putea ataca în viitor un stat membru NATO.

Narvik, un oraș industrial situat între un munte acoperit de zăpadă, de 1.006 metri înălțime, și apele limpezi ale unui fiord, este unul dintre punctele-cheie de pe coasta Norvegiei unde aliații NATO plănuiesc să debarce în cazul în care Finlanda, Suedia sau Norvegia ar fi atacate.

Linia ferată dintre Narvik și Kiruna, cel mai nordic oraș al Suediei, și mai departe spre est până în Finlanda, este principala rută pentru transportul echipamentelor și al trupelor între est și vest în Scandinavia arctică.

Narvik a fost în 1940 locul uneia dintre primele bătălii ale celui de-al Doilea Război Mondial, când forțele norvegiene, britanice, franceze și poloneze au respins trupele Germaniei naziste, înainte de a se retrage după ce Germania a invadat Franța.

„Apărare totală” pentru Norvegia

Norvegia a declarat anul 2026 drept anul „apărării totale”, cea mai recentă măsură adoptată de una din țările nordice pentru a spori pregătirea civilă.

„Este foarte important să reducem distanța dintre forțele militare și societatea civilă, deoarece într-o situație cu adevărat critică – războiul – este nevoie de foarte multe resurse”, a declarat pentru Reuters Elisabeth Aarsaether, directoarea Direcției Norvegiene pentru Protecție Civilă.

Ea spune că, deși planificatorii norvegieni sunt încrezători că majoritatea gospodăriilor sunt mai bine pregătite pentru a face față unui război decât cu 4 ani în urmă, există îngrijorări că autoritățile locale nu sunt pregătite, motiv pentru care se pregătesc noi orientări.

„Ne-am dori cu adevărat să le ajutăm”, a mai spus ea.