Un oraș cu o populație de trei ori mai mică decât a Bucureștiului are cel mai poluat aer din lume. Cum a ajuns în situația în care „chiar și să respiri e o provocare”

Orașul Loni se află la mai puțin de o oră de mers cu mașina de Delhi, nordul Indiei, dar această bază industrială în plină dezvoltare o întrece pe cea a capitalei indiene când vine vorba de un titlu deloc de invidiat, transmite CNN.

Anul trecut, calitatea aerului din oraș era cea mai proastă din lume, a anunațt IQAir, compania elvețiană de tehnologie a calității aerului.

În acest clasament al IQAir, Bucureștiul, cu circa 2,1 milioane de locuitori, ocupă locul 1661 din 9.446 de orașe analizate.

Aici, gazele de eșapament provenite de la fabrici, de la trafic și praful de la construcții produc un amestec toxic care face ca respirația să fie o adevărată provocare pentru cei 700.000 de locuitori ai săi.

„Uitați de tuse, chiar și respirația este dificilă aici”, a spus Manoj Kumar, în vârstă de 45 de ani, șofer de ricșă electrică, care a locuit în Loni toată viața.

Un alt localnic, Mohammad Mohmin Khan, a spus că poluarea este atât de prezentă încât poartă o mască de fiecare dată când merge pe drumurile prost pavate ale orașului.

„Este aici 24 de ore pe zi. Indiferent unde te duci”, a spus el.

Cum afectează sănătatea oamenilor

Pentru a stabili lista celor mai poluate orașe, IQ Air a analizat concentrația de particule fine, sau PM2,5, unul dintre cei mai mici, dar și cei mai periculoși poluanți.

Anul trecut, concentrația medie de PM2,5 în Loni a fost de 112,5, potrivit IQ Air – de 22 de ori mai mare decât limita de siguranță stabilită de Organizația Mondială a Sănătății.

Când sunt inhalate, particulele PM2.5 pătrund adânc în țesutul pulmonar, iar de acolo în fluxul sanguin. Medicii le-au asocat cu astmul, bolile de inimă și plămâni, cancerul și alte boli respiratorii, precum și cu deficiențele cognitive la copii.

Numărul pacienților pe care i-a consultat cu probleme respiratorii a crescut în ultimii cinci ani.

„Am văzut în special copii care au apărut la o vârstă foarte fragedă cu simptome de astm precoce”, a declarat dr. Anil Singh, care conduce o clinică în Loni.

