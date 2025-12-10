„Acesta e sfârșitul”. Jale în rândul adolescenților australieni după ce li s-a tăiat accesul la rețelele sociale

Adolescenții australieni au accesat pentru ultima dată rețelele sociale pentru a-și lua rămas bun de la urmăritori și a plânge pierderea platformelor care le-au modelat o mare parte din viață, înainte ca interdicția, prima de acest gen din lume, să intre în vigoare miercuri, transmite Reuters.

În orele care au precedat intrarea în vigoare a interdicției, la miezul nopții ora locală, o serie de mesaje de rămas bun au fost postate de adolescenți, dar și de adulți, pe platforme precum TikTok, Instagram și Reddit.

„O să-mi fie dor de voi”, a le-a scris Josh Partington, un creator de 29 de ani din Melbourne, care realizează sketch-uri comice despre viața australiană pentru peste 75.000 de urmăritori pe TikTok.

Australia a ordonat celor 10 platforme majore, printre care TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, să blocheze aproximativ un milion de utilizatori cu vârsta sub 16 ani, sub sancțiunea unor amenzi uriașe.

Aproximativ 200.000 de conturi au fost deja dezactivate doar pe TikTok, a anunțat guvernul, iar „sute de mii” vor fi blocate în zilele următoare.

Tinerii australieni, care au crescut folosind rețelele sociale, s-au confruntat cu perspectiva de a pierde accesul la aplicațiile lor preferate cu un amestec de tristețe, umor și neîncredere.

„This is the end”

„O să-mi fie foarte dor de voi și mai ales de conținutul amuzant. Ne vedem peste câțiva ani, dar nu știu dacă contul meu va mai exista”, a scris un utilizator TikTok către urmăritorii săi.

„La revedere, ne vedem pe partea cealaltă”, a spus altul.

Au fost postate editări ale memelor preferate ale utilizatorilor, în timp ce mulți și-au îndemnat urmăritorii să se alăture platformelor alternative, precum Yope, Lemon8 și Coverstar, care nu sunt încă acoperite de lege.

Pe Reddit, utilizatorii au postat mesaje de rămas bun pe subreddituri precum r/teenagers.

„Ca adolescent autist de 13 ani, sunt devastat”, se spune într-o postare populară. „Playlistul meu cu peste 1.400 de melodii de pe YouTube va fi șters, la fel și Reddit, nu am niciun prieten… Voi fi complet singur în următorii trei ani, până la 16 ani”, a transmis acesta.

Unii au rămas online până marți la miezul nopții, postând clipuri cu ceasuri care numărau invers, pe fundalul melodiei „Skyfall” a lui Adele și versurile acesteia, „This is the end” (acesta este sfârșitul).

„Așteaptă până când vom putea vota”

Alții și-au revărsat frustrarea asupra premierului de centru-stânga Anthony Albanese, care a pierdut marți 6.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram.

„Așteaptă până când vom putea vota”, a comentat o persoană pe contul TikTok al lui Albanese.

Nu toți adolescenții au fost împotriva interdicției. „Ngl (nu o să mint), interdicția rețelelor sociale este probabil cea mai bună soluție pentru noi”, a spus un utilizator TikTok. „Tot ce facem este să stăm ore întregi în fața ecranului”, a adăugat el.

Foto: Alessandro Biascioli | Dreamstime.com