„Acesta este secretul”. O fostă câștigătoare de Oscar acuză o lipsă de reprezentare a femeilor în societate și face apel la unitate

Julianne Moore a fost premiată cu distincția Women in Motion la Festivalul de Film de la Cannes. Credit: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Julianne Moore, actriță americană din producții ca „Far From Heaven” și „The Hours”, a criticat scăderea numărului de roluri principale în care sunt distribuite femei la Hollywood și susține că reprezentarea lipsește nu numai în industria filmului, ci și în învățământul superior sau în alte sectoare, a transmis AFP.

Premiată la Festivalul de Film de la Cannes cu distincția Women in Motion, fosta câștigătoare de Oscar a spus că femeile trebuie să se unească. Prezența lor în rolurile principale din filmele cu cele mai mari încasări a scăzut cu 10% într-un an, ajungând la 37%, potrivit Inițiativei de Incluziune Annenberg de la University of Southern California.

„Nu este endemic numai în industria filmului, este global”, a declarat Julianne Moore.

„Nu există reprezentare în mass-media, nu există reprezentare în învățământul superior. Există multe locuri în care nu avem reprezentarea pe care o merităm”, a adăugat actrița.

„Femeile sunt cele mai mari aliate una pentru cealalta și acesta este secretul”

Tot în acest an, un studiu realizat de aceeași universitate a constatat că doar 9 dintre cele 100 de filme americane de anul trecut care au avut cel mai mare succes au fost regizate de femei.

„Cum schimbi asta? O faci încet, constant, vorbind deschis, folosindu-ți privilegiul, angajând mai mulți, vorbind despre alianțe”, a spus Moore.

„Simt că femeile sunt cele mai mari aliate una pentru cealalta și acesta este secretul”, a adăugat ea.

Pe de altă parte, Julianne Moore consideră că s-au făcut unele progrese: „Îmi amintesc că nu cu mult timp în urmă am fost pe un platou unde singurele femei eram eu și a treia asistentă de cameră”.

„I-am spus: «Uită-te în cameră. Suntem singurele aici»”, a povestit actrița.

Moore, care a câștigat premiul Oscar pentru „Still Alice” în 2015 și a primit alte patru nominalizări, a spus că ignoră filmele violente fără motiv.

„Când lucrurile sunt grele la nivel global… Nu-mi place ca cineva să fie ucis. Nu-mi plac exploziile și armele de foc. Nu-mi plac histrionii. Nu-mi plac lucrurile care ridică miza fără un sentiment real dedesubt… Nu vreau să mă uit la asta”, a mai declarat ea.