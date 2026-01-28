Achiziția a 350 de scutere electrice la Poșta Română a fost anulată. Ce schimbări cerute de firmele interesate au fost respinse de compania de stat

Poșta Română, companie de stat care vrea să concureze de la egal la egal cu orice firmă privată de curierat, a anulat licitația lansată în luna decembrie a anului trecut pentru achiziția a 350 de scutere electrice, prin leasing financiar pe 4 ani cu opțiune de cumpărare, precum și servicii de asigurare CASCO și RCA aferente acestora. Contractul avea o valoare estimată fără TVA de peste 2,8 milioane de euro.

De ce a fost anulată licitația

„Procedura a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”, potrivit unui anunț publicat marți, 27 ianuarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Informația a apărut miercuri și pe Profit.ro.

Data limită de depunere a ofertelor a fost marți, 27 ianuarie, fără ca Poșta să fi primit vreo ofertă.

Firmele interesate au cerut schimbarea unor condiții

Pe de altă parte, informațiile din SEAP arată că anumiți operatori au fost interesați de licitație și au cerut schimbarea anumitor condiții din caietul de sarcini.

Un posibil ofertant a susținut că specificațiile și condițiile contractuale prevăzute în documentația de atribuire nu pot fi asimilate unui leasing financiar/clasic, ci corespunde în mod evident unui leasing operațional.

„Această diferență nu este una pur terminologică, ci implică un regim juridic distinct, cu efecte directe asupra repartizării riscurilor, responsabilităților, tratamentului contabil, duratei contractuale, obligațiilor de service, mentenanță și asupra modului de încetare a contractului”, a reclamat posibilul ofertant.

Poșta Română i-a răspuns că prevederile contractuale vor fi păstrate.

Leasingul financiar este asemănător cu un credit auto. Primești mașina, plătești ratele, iar la finalul contractului devii proprietar după achitarea unei valori reziduale (de obicei simbolică, 1%). Tu ești responsabil pentru întreținerea și asigurarea bunului.

Leasingul operațional este o închiriere pe termen lung. Plătești o rată fixă pentru a folosi mașina, iar la final pur și simplu o returnezi firmei de leasing. Rata lunară include, de regulă, tot: mentenanță, asigurări, taxe, asistență rutieră și uneori chiar și schimbul de anvelope.

„Cerințele tehnice ale scuterelor nu sunt adaptate condițiilor de relief din România”

Un alt posibil ofertant a cerut schimbarea cerințelor tehnice care prevedeau ca scuterele electrice să permită o viteză maximă de 45 km/h, solicitând ca viteza maximă să fie limitată la 25 km/h.

„O astfel de limitare ar permite utilizarea vehiculelor fără obligativitatea deținerii permisului de conducere categoria B, cu efecte pozitive directe asupra flexibilității operaționale, reducerii costurilor, simplificării gestionării personalului și diminuării expunerii la risc.

Totodată, o viteză maximă de operare redusă cu aproximativ 50% ar contribui în mod direct la scăderea semnificativă a expunerii la risc, în special în condiții de exploatare urbană și periurbană, asigurând totodată atingerea unei autonomii reale, adecvate activităților zilnice”, preciza posibilul ofertant.

Acesta mai consideră că „cerințele tehnice actuale nu sunt pe deplin adaptate condițiilor de relief ale României, unde aproximativ 28% din teritoriu este muntos și circa 42% este reprezentat de dealuri și podișuri”.

„Puterea solicitată de 3 kW – 4 kW este specifică, în mod uzual, motoarelor destinate vehiculelor de foarte mare viteză (aproximativ 90-150 km/h) și conduce la un consum de energie semnificativ, dificil de justificat raportat la scopul utilizării. Pentru a atinge performanța solicitată de minimum 90 km autonomie în aceste condiții, ar fi necesar un acumulator de foarte mare amperaj, aspect care s-ar reflecta atât în suprafața alocată depozitării pe scuter, cât și în creșterea masei totale a vehiculului, cu impact direct asupra manevrabilității, uzurii și costurilor de exploatare.

Având în vedere că regimul de utilizare preconizat este unul zilnic, cu un număr de kilometri de la mediu spre mare, apreciem că durata de viață a bateriilor, în configurația tehnică actuală, nu poate depăși în mod realist aproximativ un an, ceea ce ar genera costuri recurente ridicate și un impact logistic semnificativ.

Acest aspect poate fi însă rezolvat într-o manieră eficientă și economică prin adoptarea unor scutere electrice limitate constructiv la 25 km/h, care permit utilizarea unor motoare și acumulatori mai bine adaptați scopului operațional, cu un consum redus, autonomie reală, masă totală mai mică și o durată de viață a bateriilor superioară”, mai preciza firma interesată de licitație.

În fața acestor solicitări, Poșta a răspuns că păstrează neschimbate condițiile din caietul de sarcini.