Achiziția a 700 de autobuze electrice din China stârnește furie în Germania: „O glumă proastă”

Achiziția planificată de compania de căi ferate Deutsche Bahn a aproximativ 700 de autobuze electrice de la producătorul chinez BYD a stârnit furia Sindicatului Căilor Ferate și Transporturilor (EVG), care promite să conteste decizia în consiliul de supraveghere al companiei, scrie publicația DerSpiegel.

Șeful sindicatului, Martin Burkert, a calificat această mișcare drept „o glumă proastă”, făcând referire la recentele cereri ale guvernului federal ca industria germană să dea dovadă de un „patriotism local” mai mare și să protejeze locurile de muncă interne. El a susținut că achiziționarea de vehicule din China de către compania feroviară de stat contrazice în mod direct aceste cereri.

Licitația, lansată în aprilie, a atribuit contracte companiei BYD și altui producător chinez, Zhongtong Bus, alături de compania germană MAN. Deutsche Bahn a negat cifrele raportate fără a oferi alternative și a refuzat să comenteze detaliile, afirmând doar că achiziția la nivel european implică contracte-cadru pe mai mulți ani pentru câteva mii de vehicule. Contractele chineze vor fi atribuite filialelor europene ale producătorilor.

Șeful sindicatului, Martin Burkert, a profitat de recentele declarații ale SPD (Partidul Social Democrat) – aliniat strâns cu sindicatul său – care cere „patriotism local” din partea companiilor germane în schimbul sprijinului statului.

Vicecancelarul Lars Klingbeil a cerut mai mult angajament față de locurile de muncă interne din partea conducerii corporative. „Guvernul federal este proprietarul Deutsche Bahn”, a spus Burkert. „Ne așteptăm ca acesta să ia în serios lupta pentru locurile de muncă germane, nu doar să arunce cu cereri în aer.” El a avertizat că China pătrunde în Europa „cu prețuri agresive” și că Germania riscă să cadă.

Compania BYD, care a depășit Tesla în ceea ce privește veniturile anul trecut, a furnizat deja autobuze electrice filialei regionale a Deutsche Bahn în 2021. Compania produce autobuze în Ungaria, unde își triplează capacitatea fabricii la 1.250 de vehicule pe an.