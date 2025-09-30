Achiziția uriașă în apărare: Armata vrea să cumpere 216 tancuri de luptă care să fie produse în țară / Armament de jumătate de miliard și pentru cele 54 de tancuri Abrams cumpărate deja

Armata a cerut aprobarea Parlamentului pentru două noi achiziții uriașe de armament. Pe de o parte cere aprobarea unei achiziții de armament de jumătate de miliard de euro pentru batalionul de 54 de tancuri Abrams deja contractat cu SUA, iar pe de altă parte vrea să demareze o achiziție separată: vrea să cumpere alte 216 tancuri și 76 de vehicule derivate care să fie produse în România, o achiziție evaluată la aproape 6,5 miliarde de euro. MApN nu detaliează dacă noile tancuri vor fi tot Abrams sau nu.

Într-o solicitare transmisă Parlamentului, MApN detaliază că dotarea Forțelor Terestre cu tancuri moderne de luptă are două etape. Prima etapă a fost achiziționare de 54 de tancuri Abrams din SUA pentru aproximativ 1 miliard de euro, iar finalizarea acestei etape presupune acum încă o achiziție de circa 500 de milioane de euro pentru muniție și armament.

A doua etapă presupune o achiziție uriașă, de 6,5 miliarde de euro pentru 216 tancuri și 76 de derivate, vehicule de luptă care să fie produse în țară.

În solicitarea sa MApN nu spune dacă și aceste tancuri vor fi Abrams sau dacă va fi selectat un alt model de tanc printr-o altă procedură de achiziție decât cea Guvern la Guvern.

Armament și muniție pentru tancurile Abrams deja cumpărate din SUA

Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 și a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate în varianta M1A2 SEP v3 și 12 derivate pe șasiu de tanc (4 tractoare de evacuare, 4 poduri mobile de asalt, 4 dragoare de mine), în uz din stocul Armatei SUA, Această etapă este în derulare printr-un acord ,,Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari și termen de livrare estimat pentru toate echipamentele anul 2028.

Etapa I (Faza 2) a programului de înzestrare cu valoarea estimată de 458.20 milioane de dolari fără TVA presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrarns M1A2 SEP v3 fiind planificate a fi achiziţionate 54 de mitraliere cal. 7,62 mm M240, încărcătură explozivă pentru executat culoare prin câmpurile de mine (48 de bucăţi de exerciţiu şi 80 cu încărcătură explozivă), 2112 lovituri cal. 120 mm, TPMP-T M1002, 5130 de lovituri cal. 120 mm, KE-W kinetic energy, 3660 de grenade fumigene M76, 4356 de lovituri cal. 120 mm M865A1 pentru antrenament, 1 simulator instrucţie tactică de tancuri —nivel echipaj, pluton şi companie, 2 simulatoare instrucţia tragerii cu armamentul de pe tanc, 1 simulator conducerea tehnicii de tancuri, piese de schimb, echipamente de testare, servicii suport şi asistenţă tehnică şi transport, servicii de instruire.

Alte 216 de tancuri produse în țară. MApN nu spune dacă vor fi sau nu tot Abrams

MApN transmite că Etapa II a programului de înzestrare „presupune achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate (16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt și 16 dragoare de mine) pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul forţelor terestre, dar şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament”.

Valoarea estimată este de 6,488 miliarde de euro și include o componentă extinsă de cooperare tehnologică și industrială.

Mai exact, achiziția va presupune fabricarea/integrarea în ţară a produsului final, inclusiv a următoarelor

subsisteme:

carcasa blindată: realizare integrală, pornind de la semifabricatul placa de blindaj nedebitată şi neîndoită sau de Ia carcasa turnată, până la produs final vopsit;

aparatura de ochire și observare (inclusiv cea asociată sistemelor de armament)

asamblare, integrarea componentelor și subansamblelor, testare finală ansambluri;

sistemul de avertizare si reacţie împotriva dispozitivelor de vizare/dirijare asociate sistemelor de lovire ale inamicului – asamblare, integrarea componentelor și subansamblelor, testare finală ansambluri.

sistemul de armament asamblare, integrarea componentelor și subansamblelor, testare flnală ansamblur,. inclusiv trageri și suplimentar următoarele elemente: turelă cu tun cal. 120 mm: carcasa turelei (pornind de Ia semifabricatul placa de hlindaj nedebitată și neîndoită sau de la turela turnată, până la produs final vopsit), motoare pentru acţionarea turclei. mecanisme de acţionare, cabluri, suporturi pentru sistemele anexe, leagăn; turelă telecomandată cu mitralieră cal. 12,7 mm: motoare pentru acţionarea turelei, mecanisme de acţionare, cabluri, suporturi pentru sistemele anexe, leagăn;

sistemul de protecţic balistică şi antimină – asamblare, integrarea componentelor și subansamblelor și suplimentar următoarele: montare blindaj suplimentar (add-on armour); montare pătură anti schije (spall-liner); fabricare scaune echipaj;

sistemul de comunicaţii şi informatică — instalare, integrare, testare componente și subansamble: asamblare și integrare pentru PDU (power distribution unit) și CSB (crew selector box), fabricare rack-uri și pachet integrare software:

suita de aplicaţii software de comandă-control: realizarea suitei de aplicaţii software de comandă-control presupune obligativitatea deţinerii pe teritoriul naţional a codului sursă pentru aceasta de către un operator economic din România, precum şi înregistrarea acesteia în Registrul naţional al programelor pentru calculator, administrat de Ofîciul Român pentru Drepturile de Autor, ca fiind program de fabricaţie proprie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



Totodată, contractul va include și „mentenanţa tancurilor pe teritoriul naţional (nivel complex pe timp de război și nivel operator, intermediar și complex pe timp de pace).”

„Achiziţia prevăzută în Etapa II (…) cu valoare estimată de 6.488,34 mil. Euro, fără TVA, urmează a fi iniţiată începând cu anul 2025, prin derularea unei proceduri specifice care să asigure implementarea propunerilor de operaţiuni de cooperare tehnologică industrială în vederea realizării măsurilor pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate naţională ale României prin derularea de operaţiuni de cooperare tehnologică şi industrială”, transmite MApN.