Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari

Databricks, o companie americană de software și inteligență artificială (AI) cofondată în 2013 de doi români, între care și profesorul de informatică de la Universitatea Berkeley din California, Ion Stoica, a anunțat că va achiziționa startup-ul de învățare automată Tecton, evaluat în 2022 la 900 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Prin achizția Tacton, Databricks face următorul pas pentru a-și extinde oferta de agenți AI, după o serie recentă de tranzacții menite să ofere instrumente complete de construire AI pentru clienții enterprise, potrivit unei declarații făcute de CEO-ul companiei, Ali Ghodsi.

Tecton, lansat în 2020 de foști ingineri Uber și sprijinit de Sequoia Capital și Kleiner Perkins, a atras investiții de 160 de milioane de dolari și a fost evaluat ultima dată la 900 de milioane în 2022. Compania cu aproximativ 90 de angajați a dezvoltat software care permite gestionarea și procesarea rapidă a datelor la scară largă, fiind deja utilizată de clienți de renume.

Databricks era deja investitor în Tecton, însă această achiziție va ajuta compania cofondată de cei doi români să se concentrează pe infrastructura de învățare automată în timp real.

Ali Ghodsi, CEO al Databricks, a explicat că tehnologia și talentul Tecton ar putea contribui la dezvoltarea Agent Bricks, produsul său emblematic pentru crearea și automatizarea fluxurilor de lucru cu agenți AI, pe măsură ce concurența se intensifică în furnizarea de instrumente AI pentru companii.

Condițiile financiare ale tranzacției, care constă în acțiuni private ale Databricks, nu au fost dezvăluite.

Databricks, estimată la peste 100 de miliarde de dolari

Achiziția vine în urma anunțului făcut în această săptămână de Databricks, conform căruia a semnat un acord preliminar pentru o nouă rundă de finanțare, astfel că evaluarea companiei crește la peste 100 de miliarde de dolari, cu peste 60% față de acum opt luni.

În 2023, Databricks a achiziționat platforma generativă de AI MosaicML pentru 1,3 miliarde de dolari, în 2024 Tabular și, la începutul acestui an, a cumpărat compania de baze de date fără server Neon pentru 1 miliard de dolari, pentru a alimenta aplicații de AI de mare viteză, scrie Reuters.

În prezent, peste 15.000 de organizații din întreaga lume, printre care Block, Comcast, Condé Nast, Rivian, Shell și peste 60% din companiile din clasamentul Fortune 500 se bazează pe platforma de inteligență a datelor Databricks pentru a-și controla datele și a le utiliza cu ajutorul inteligenței artificiale. Databricks are sediul central în San Francisco, cu birouri în întreaga lume.

Ion Stoica le vorbește unor studenți la Universitatea Columbia. Credit: Brandon Vallejo/Columbia Engineering



Profesorul român care a jucat un rol esențial în succesul Databricks

Databricks a fost fondată în 2013 de către creatorii Apache Spark (n.r. un motor de analiză a datelor la scară mare). Printre co-fondatorii companiei se numără și doi români, Ion Stoica și Matei Zaharia, care au jucat un rol esențial în dezvoltarea tehnologiilor de bază.

Într-un articol apărut în Libertatea în 2023, jurnalista Alexandra Nistoroiu a stat de vorbă cu profesorul Ion Stoica, numit de Forbes în 2022 al patrulea cel mai bogat român, cu o avere de 7,5 miliarde de lei.

Pofesor de informatică la Universitatea Berkeley din California și codirector al AMPLab, Stoica a fondat companiile Conviva și Databricks împreună cu alți dezvoltatori inițiali ai proiectului Apache Spark.

De asemenea, laboratorul în care lucrează Ion Stoica a dezvoltat Ray, tot un sistem open-source, folosit să scaleze volumul de muncă al AI. Practic, „sistemul care a fost utilizat ca să învețe ChatGPT”, a explicat atunci profesorul.

„ChatGPT regurgitează informația”

Tot în 2023, când ChatBGT fusese lansat de mai puțin de un an, profesorul român a vorbit despre ritmul accelerat în care se dezvoltă inteligența artificială.

„ChatGPT învață pe foarte multe date, și apoi, tu-i dai un prompt și îți dă înapoi ce se potrivește cel mai bine prompt-ului respectiv. Pe de altă parte, și oamenii fac la fel: regurgitează informația. Și o groază de oameni furnizează informație greșită. Dacă ne gândim la tot ce s-a întâmplat la alegeri, de exemplu, și oamenii fac la fel”, afirma Ion Stoica pentru Libertatea.

El spunea că este evident că Inteligența Artificială nu poate fi ignorată și că va transforma orice industrie. „Oamenii o vor folosi să scrie, să compună muzică, să picteze… Pentru că le dă mai multe idei. Deși, în final, tot oamenii vor decide ce variantă de pictură sau de poezie vor lua sau cum vor mai modifica puțin. Dacă aș fi artist, aș încerca să mă gândesc cum pot să folosesc în loc să stopez. Pentru că e foarte greu de stopat. Și oamenii care o să folosească vor avea un avantaj”.