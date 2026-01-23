Achiziții pe Litoral. Un fost arbitru din fotbalul românesc a cumpărat un hotel cu 150 de camere

Hotelul Siret din stațiunea Saturn a fost vândut contra sumei de 3.5 milioane de euro, informează site-ul Economica.

Tranzacția a avut loc joi, potrivit Bursei de la București, iar cumpărătorul este Constantin Frățilă, unul dintre cei importanți investitori la Bursă, în timp ce vânzător este compania THR Marea Neagră

În vârstă de 66 de ani, Frățilă a fost arbitru în Divizia A, iar în prezent este unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri de pe Litoral. Ziua de Constanța a scris anul trecut că Frățilă și ginerele său a fost trimis în judecată pentru înșelăciune.

Potrivit Economica, complexul hotelier Siret a fost construit în anul 1971 și are 153 de camere, clasificate la trei stele, un restaurant și un terenul liber de 9.436 mp. Hotelul este închiriat pentru cinci ani, până la finele lui 2027, iar chiria anuală este ade 201.000 de euro + TVA.