Acord de înfrățire între București și Kiev, propus de Ciprian Ciuc. Proiectul intră la vot

Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate în ședința de marți, 27 octombrie, încheierea unui acord de înfrățire între București și Kiev. Proiectul a fost inițiat de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În document este invocată voința celor două orașe de a consolida prietenia, cooperarea și înțelegerea reciprocă, potrivit Agerpres.

Conform acordului, părțile vor promova relații de cooperare în diverse domenii de interes reciproc, în funcție de expertiza fiecăreia și în conformitate cu legile în vigoare din Romania și Ucraina.

De asemenea, vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, educației, artei și științei, prin efectuarea de schimburi de experiență și de bune practici între delegațiile oamenilor de cultură și prin organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe.

Cooperare în mai multe domenii

Cele două municipalități vor încuraja cooperarea în domeniile infrastructurii, investițiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenței sociale, protecției mediului și tehnologiilor emergente prin efectuarea de schimburi de experiență și de bune practici.

Totodată, vor fi create condiții favorabile pentru desfășurarea de activități economice comune și pentru promovarea unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială, finanțate din fonduri proprii sau care ar putea beneficia de finanțare UE.

Vor fi efectuate schimburi de experiență și fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acordului de înfrățire.

Părțile vor depune eforturi pentru a-și oferi sprijin reciproc în situații de criză prin furnizarea de asistență umanitară, politică și economică.

De asemenea, la sfârșitul fiecărui an va fi stabilit programul de cooperare pentru anul următor.

Aviz favorabil de la MAE

În referatul de aprobare se reamintește că în martie 2022 a fost aprobată o hotărâre pentru inițierea demersurilor care să vizeze încheierea unei înțelegeri de înfrățire între cele două capitale.

Ulterior a fost elaborat proiectul acordului de înfrățire, care a fost transmis părții ucrainene, iar în urma corespondenței purtate a fost înaintat Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării, în vederea avizării.

Textul acordului a obținut anul acesta avizul conform favorabil al MAE, comunicat prin adresa din 4 august și avizul conform al Ministerului Dezvoltării, comunicat prin adresa din 3 august, ambele fiind însoțite de observații și propuneri.