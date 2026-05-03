Acord de zeci de miliarde de dolari, semnat de Israel cu companii americane: Noi flote de avioane F-35 și F-15IA

Israelul a aprobat definitiv achiziționarea a două noi escadrile de avioane de vânătoare avansate de tip F-35 și F-15IA, de la companiile americane Lockheed Martin și Boeing. Anunțul a fost făcut duminică de Ministerul Apărării, potrivit Reuters.

Tranzacția, aprobată de Comitetul ministerial israelian pentru achiziții, reprezintă un prim pas într-un plan de 350 de miliarde de shekeli (119 miliarde de dolari) menit să consolideze armata israeliană și să „întărească pregătirea în perspectiva unui deceniu dificil pentru securitatea Israelului”, se arată în comunicatul ministerului de la Tel Aviv.

Noile escadrile vor reprezenta fundamentul pentru dezvoltarea viitoare a armatei. Această măsură este considerată vitală pentru contracararea amenințărilor din Orientul Mijlociu și garantarea supremației aeriene a statului.

„Pe lângă nevoile imediate de achiziții în timp de război, avem responsabilitatea de a acționa acum pentru a asigura avantajul militar al IDF peste zece ani și mai departe”, a declarat directorul general al ministerului, Amir Baram, referindu-se la Forțele de Apărare ale Israelului.

Războiul recent cu Iranul „a întărit cât de critică este relația strategică dintre SUA și Israel și cât de esențială rămâne puterea aeriană avansată”, a adăugat el.

În luna decembrie a anului 2025, constructorul Boeing a obținut un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Israel. Acest acord include furnizarea a 25 de aeronave F-15IA noi și lasă deschisă o opțiune pentru încă 25 de unități.

Amir Baram spune că pasul următor va consta în definitivarea înțelegerilor directe cu Guvernul Statelor Unite și cu partenerii militari americani.

După atacurile aeriene declanșate de SUA și Israel asupra Iranului la 28 februarie, de la data de 8 aprilie a intrat în vigoare un armistițiu. Cu toate acestea, Marina SUA continuă să mențină o blocadă activă asupra porturilor iraniene.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că războiul cu Iranul a demonstrat puterea forțelor aeriene și rolul lor decisiv în protejarea Israelului. „Lecțiile acelei campanii ne impun să continuăm să avansăm în consolidarea forțelor, pentru a asigura superioritatea aeriană în deceniile următoare”, a spus el.

Avioanele israeliene au atacat, de asemenea, militanții Hamas susținuți de Iran în Gaza și militanții Hezbollah din Liban, de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Katz a afirmat că noile aeronave vor duce la un salt tehnologic semnificativ în integrarea capacităților de zbor autonom, a sistemelor de apărare de nouă generație și la stabilirea dominației militare israeliene în spațiu.

„Misiunea noastră este clară: să ne asigurăm că IDF dispune de instrumentele, capacitățile și forța necesare pentru a opera oriunde, oricând”, a spus Katz. „Vom continua să investim, să devenim mai puternici și să rămânem cu un pas înaintea inamicilor noștri – pentru a menține securitatea Israelului astăzi și în viitor.”